Верховная Рада пойдет на перевыборы уже следующей весной?

В первом чтении коалиция успешно приняла его еще 3 июня, но сегодня на партнеров ПР по коалиции снизошло прозрение. Оказывается, в случае его принятия в целом появится возможность провести одновременно с местными выборами 31 октября и всеукраинский референдум по отмене закона №2222 – той самой политреформы, принятой во время Оранжевой революции. Как следствие произойдет «откат» внесенных изменений в Конституцию и возродится норма о проведении выборов в парламент в последнее воскресенье марта четвертого года полномочий ВР – таким образом, в стране будут проведены парламентские выборы уже 27 марта следующего года. Решительный протест выразил спикер Владимир Литвин, явно не намеревавшийся расстаться со своим креслом так скоро. Он тут же начал обосновывать невозможность отмены политреформы как таковой: «Сегодня нет закона о внесении изменений в Конституцию №2222. Есть Конституция с изменениями, внесенными этим законом. Кроме того, в разделе тринадцать Конституции определен порядок внесения изменений в Конституцию». В результате рассмотрение этого нормативного акта было перенесено с четверга на пятницу. Сейчас, по информации «Главреда», «регионалы» ведут с «литвиновцами» напряженные переговоры, и суть требований последних сводится к внесению в законопроект о референдуме нормы, запрещающей отмену политреформы как минимум до 31 октября.



«Главред» попросил представителей различных парламентских сил рассказать об их отношении к законопроекту о референдуме и оценить вероятность его принятия в ближайшее время.



Вадим Колесниченко, фракция Партии регионов:



{1-} Мы поддерживаем закон о референдуме потому, что народ лишен своего главного права – права на волеизъявление. К тому же у нас есть закон о референдуме 1991 года, который реализовать невозможно в принципе. Более того, закон обратной силы не имеет. И принятие закона о референдуме мы не подгоняем к требованиям момента, мы лишь хотим обеспечить народу его законное право. Литвин говорит, что если на референдум будет вынесен определенный вопрос и его поддержат, значит, народ согласен с тем, что ситуацию в стране надо менять. И по какому праву Литвин лишает народ этого права?.. Возможность отмены политреформы на референдуме в Партии регионов не рассматривалась, но Литвин сам говорил, что она принесла государству лишь вред. Спикер признает необходимость изменения Основного Закона, но лишает народ этого права. Но Конституцию корректировать безусловно надо – по-моему, в этом сомнений нет ни у кого, и Президент вправе обратиться к народу для повышения легитимности этих изменений. Задержка с рассмотрением законопроекта во втором чтении связана исключительно с техническими причинами – надо распечатать и раздать депутатам огромное число документов, но до конца этой сессии он, несомненно, будет принят.



Сергей Соболев, фракция Блока Юлии Тимошенко:



{2-} Этот законопроект внесен по одной причине – ПР хочет «протолкнуть» возможность внесения изменений в Конституцию или принятия новой Конституции на референдуме, без участия парламента. Но эта норма прямо противоречит Основному Закону. Это диктаторская замашка, таким путем шли диктаторские режимы, манипулировавшие сознанием граждан. К таким методам прибегают и в странах, доведенных до полного хаоса. Лучшим примером этого является Киргизстан – там 92% граждан, принявших участие в референдуме, одновременно и превратили свою страну в чистую парламентскую республику, и назначили гражданина, не избиравшегося парламентом, одновременно и президентом, и премьер-министром – что является взаимоисключающим! Если вопросы на референдуме будут поставлены «правильно», власть сможет получить нужный ей результат, направленный на установление диктатуры. Проведение парламентских выборов весной следующего года в случае принятия законопроекта о референдуме представляется весьма вероятным. Будет ли принят законопроект о референдуме - сейчас сказать сложно, это будет зависеть от скоординированности действий оппозиции и тех депутатов большинства, которые понимают, что нависшая над страной угроза является очень серьезной. Я не хотел бы сейчас говорить о наших возможных действиях, но они будут адекватны попыткам узурпировать власть одной личностью или одним кланом. Ведь худший сценарий для страны придумать сложно.



Андрий Парубий, фракция «Наша Украина – Народная самооборона»:



{3-} Сам перенос рассмотрения законопроекта о референдуме с четверга на пятницу свидетельствует о том, что он, как и другие законопроекты, активно «пропихиваемые» Партией регионов в последнее время, является на сто процентов политическим. В перечне норм законопроекта значится и та, над которой мало кто задумывается: «отмена ранее принятых норм Конституции». Это совершенный абсурд. Ведь законопроекты, изменяющие Конституцию, существуют лишь до того момента, пока они не приняты, после чего они становятся «телом» Конституции. И цель «регионалов» ясна – провести 31 октября референдум об отмене политреформы, вернуть Януковичу полномочия Кучмы и провести парламентские выборы в конце марта следующего года. ПР заставляет Раду принимать не концептуальные для государства решения, а те, которые выгодны ей прямо сейчас. Это приведет к возмущению ее партнеров, и блицкриг «регионалов» не удастся, потому что спекуляция ПР станет слишком очевидной. Ведь речь идет не о расширении влияния народа на систему власти, а о манипуляции массовым сознанием для удовлетворения потребностей власти. ПР столкнется с очень мотивированным сопротивлением своих партнеров по коалиции. Литвин, рассчитывавший на спикерство до осени 2012 года, столкнулся с тем, что парламент будет переизбран весной 2011-го. Будет грустно и «тушкам» - их не возьмут в список ПР, а поддержки в обществе сами по себе они не имеют. И «регионалам» придется идти на компромисс и изъять положения, предусматривающие возможность отмены политреформы и проведения выборов в следующем году.



Валерий Бевз, фракция Коммунистической партии Украины:



{4-} Оценка нами законопроекта о референдуме двойственна. С одной стороны, в государстве должна быть управляемость. Учитывая украинский менталитет и опыт последних лет, наверное, надо принимать решение, которое было традиционно присуще украинской системе власти. Опыт двух сроков Кучмы показал возможность управления страной. Другое дело – насколько наш политикум нравственен и способен работать в этой системе координат. Ничего плохого в референдуме я не вижу. Но при голосовании закона в целом могут возникнуть проблемы, в частности, связанные с позицией фракции КПУ. Она состоит в том, что главным при принятии законопроекта будет вопрос баланса системы власти: очень важно не допустить перекосов ни в ту, ни в другую сторону. Окончательное решение фракция примет лишь после детального анализа подготовленного ко второму чтению законопроекта. Существует особая процедура внесения изменений в Конституцию, и придумывать другие пути нельзя. Если же речь будет идти о не касающихся Конституции актах, тогда мы всячески поддерживаем возможность народного волеизъявления. Успех голосования зависит от целей ПР: хотят ли они принять закон как закон или ставят цель 31 октября отменить политреформу. Не менее важно и то, как будут формулироваться вопросы к гражданам на референдуме – от этого зависит очень многое.



Тарас Чорновил, внефракционный:



{5-} Все дело в том, что так называемое «народное вето» – это еще не самое страшное, важнее заложенная в редакции первого чтения возможность изменения Конституции на референдуме. К примеру, в Конституции есть 200 статей. 199 из них мне нравятся, а одна – категорически нет. Как люди, которые должны будут оценивать Конституцию на референдуме, будут голосовать, если вся агитация будет выставлять ее в позитивном свете: «по статье такой-то граждане имеют право на это, по другой статье – право на то», в то время, как какая-то из статей будет предусматривать, к примеру, введение прямой диктатуры – она затеряется среди прочих, и обычные граждане ее попросту не заметят. Это абсурд на уровне переразвитой шизофрении. Другие моменты в законопроекте, принятом в первом чтении, вполне приемлемы. Но единственная цель, с которой разработан этот закон – провести изменения в Конституцию в обход парламента. Окружение Януковича очень хочет переписать на себя все полномочия, оно почему-то думает, что останется при власти на века. Но рано или поздно они окажутся в оппозиции, и эти нормы обернутся против них самих. По закону, выборы в парламент должны состояться осенью 2012-го – Рада получила мандат на пять лет, и она должна отбыть их в любом случае. Но если будет большое желание что-то изменить, они могут пойти на это. Хотя эти выборы могут и обернуться для «регионалов» поражением, вряд ли у них будут большие ресурсы для роста рейтинга. К сожалению, все задуманное «регионалами» всегда принимается рано или поздно. И норма по изменению Конституции на референдуме наверняка будет «продавлена».