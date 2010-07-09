Кошмар для Тигипко

Политическая судьба Сергея Тигипко остается одной из загадок современной ситуации в украинских коридорах власти.

Лидер «Сильной Украины» так и не сумел стать своим в правительстве Николая Азарова, но не спешит хлопать дверью вице-премьерского кабинета.



Действия Сергея Леонидовича вызывают противоположные оценки. Одни называют его реформатором, реализующим собственную предвыборную программу в коалиционном правительстве, другие полагают, что имитация реформаторской активности – это ловкий политический трюк для получения дивидендов и создания плацдарма для последующего броска к власти. Тигипко, надо признать, не скрывает амбиций, и с отточенной политтехнологами решительностью готов решать даже проблемные вопросы. Другое дело, что в правительстве Азарова у него нет достаточно полномочий (даже переговоры с МВФ с недавних пор курирует Андрей Клюев), поэтому Тигипко продолжает оставаться во многом виртуальным высокопоставленным чиновником.



Впрочем, по крайней мере для одного человека роль Тигипко в нынешней власти очевидна. Это Юлия Тимошенко, обвинившая лидера «третьей силы» в том, что он «пошел завязывать шнурки первой силе». Во время президентской кампании отзывы о ровеснике и давнем знакомце из уст Юлии Владимировны имели другую тональность. Лидер БЮТ предлагала ему премьерский пост в случае своего избрания президентом, но Сергей Леонидович презрел земляческие чувства и предпочел пойти на работу в правительство Азарова. Сегодня в ход пущена самая страшная разновидность ревности – политическая. Социологи фиксируют опасное для светлого образа леди Ю сближение показателей ее рейтинга с уровнем популярности Сергея Тигипко. Поэтому Тимошенко предпочитает делать резкие заявления в адрес несостоявшегося союзника, к примеру, привязывая Тигипко к проекту Налогового кодекса, который удачным могут назвать разве что сотрудники налоговой службы.



Надо сказать, что стремление Тигипко позиционировать себя в качестве главного реформатора вызывает на Банковой, мягко говоря, недоумение. Недаром увольнение вице-премьера Владимира Семиноженко некоторые эксперты считают предупреждением для вице-премьера по вопросам экономических реформ. Негативное отношение к лидеру «Сильной Украины» может приобрести зримые очертания после начала активной фазы местных выборов. Хотя дискриминационно-спорные положения избирательного закона его автор, «регионал» Александр Ефремов, обещает убрать, союзнические отношения с «Сильной Украиной» для Партии регионов возможны только в том случае, если Сергей Тигипко возьмется выполнять грязную работу на выборах. Сегодня такой вариант выглядит весьма сомнительным, поэтому «регионалов» и «сильноукраинцев» во многих областях ожидает конкуренция.



Тем временем парламентская фракция БЮТ предлагает уволить Тигипко с поста вице-премьера. Логика действий бело-сердечных не совсем понятна, ведь увольнение развяжет лидеру «Сильной Украины» руки и даст ему возможность сосредоточиться на избирательной кампании. К тому же свежеуволенные политики традиционно получают значительный импульс популярности, и это может привести к выходу «сильноукраинцев» на чистое второе место в рейтингах. Этому в своих интересах могут способствовать и «регионалы», задача которых на местных выборах – как можно больше ослабить позиции соратников Юлии Тимошенко.



Неудивительно, что Сергею Леонидовичу приходится строить партию в прямом и переносном смысле «в тылу» политических оппонентов, ведь его позиции, как показали президентские выборы, сильны в крупных городах центра и юго-востока страны, на контроль над которыми претендуют БЮТ и Партия регионов соответственно. Нельзя сказать, что партийное строительство проходит без проблем, поскольку «Сильная Украина» не обладала до недавнего времени разветвленной структурой. Хотя Сергей Леонидович начал заниматься партией еще до начала местной кампании, она может не стать блицкригом и восхождением новой политической звезды. Тигипко не только не позволят использовать административный ресурс в ходе местной кампании (этого не допустят его союзники по властной коалиции), но и постараются лишить возможности оперировать оппозиционной риторикой. Это сегодня вице-премьер может назвать единственную крупную приватизационную сделку новой власти по продаже «Лугансктепловоза» непрозрачной, завтра такие заявления будут использованы против него.



Сегодня наиболее вероятным сценарием для «Сильной Украины» на местных выборах выглядит война на два фронта, в зависимости от региона, в котором будет разворачиваться кампания. Поэтому предстоящие выборы станут серьезным испытанием для молодой партии, стремящейся не только доказать свою самодостаточность, но и занять лидирующие позиции в украинской политике. Для не располагающего официальным парламентским представительством Тигипко выстраивание поддержки на местном уровне имеет стратегическое значение. При этом и Партия регионов, и «Батькивщина» заинтересованы, прежде всего, в превращении «Сильной Украины» в младшего политического партнера, что не отвечает планам Сергея Тигипко и его однопартийцев. Поэтому хронически молодому и перспективному политику не удастся легко проскочить через горнило избирательной кампании. Во время президентских выборов Сергею Леонидовичу удалось отодвинуть Арсения Яценюка с третьего места, теперь же его задача – доказать, что полученная им «бронза» не является «цыганским золотом» - ярко начищенной медяшкой.