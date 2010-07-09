Украина играет роль «геополитического колобка»

Мы законодательно закрепили внеблоковый статус Украины, но не знаем, каков механизм его реализации и что с этим делать дальше, считают эксперты.

Недавно Верховная Рада приняла закон о принципах внутренней и внешней политики, закрепивший внеблоковый статус Украины, что означает неучастие страны в военно-политический союзах. Это, в свою очередь, исключает возможность вступления Украины в НАТО. Закон также предполагает, что приоритетом является участие нашего государства в развитии европейской системы коллективной безопасности, продолжение конструктивного сотрудничества с НАТО и другими военно-политическими блоками в вопросах, в которых есть взаимный интерес. Нужен ли нашему государству внеблоковый статус, сколько Украине будет стоить внеблоковость и какие потенциальные опасности этот статус таит в себе, пытались разобраться директор Украинского института публичной политики Виктор Чумак, директор информационно-политического центра «Перспектива» Павел Рудяков и политолог Евгений Жеребецкий.



Термин, которого избегают в законодательстве



Термин «внеблоковость» означает нейтралитет и непринадлежность к каким-либо политическим блокам, объяснил Евгений Жеребецкий. При этом он заметил, что этот термин скорее не юридический, а политический, и во многих странах его не всегда четко прописывают в конституционных документах.



Так, например, в конституции Швейцарии нет даже упоминания термина «внеблоковость», рассказал о международной практике политолог. Австрия тоже не рискнула включить это понятие в конституцию, потому что понимала, что «это налагает определенные обязательства навеки». Ирландия использует термин «военный нейтралитет», что означает «неучастие в военных действиях, но возможность использования определенных экономических моментов во время войны», отметил господин Жеребецкий.



Эксперт рассказал: «Нейтралитет – это политический термин, политическая категория, которая означает, что в силу исторических причин, в силу поведения того или иного государства в мирное время оно получает от своих соседей гарантии того, что на него не нападут». В случае нейтрального статуса страна не может на своей территории размещать военные базы других стран, не может давать разрешение войскам проходить по ее территории или самолетам пролетать над ней; но можно по территории этой страны перевозить раненых, добавил он.



Однако, по словам политолога, ввиду морального и этического аспекта этого явления, бывают случаи, когда, например, «немцы или французы, не имеющие нейтрального статуса, говорят: почему мы должны за них воевать, если они не пойдут воевать за нас». Вот в этом случае, по сути, термины «нейтралитет» и «внеблоковость», которые в свое время были урегулированы в Гаагской и Женевской конвенциях, нарушаются, объяснил господин Жеребецкий.



Эксперт отметил: «Почти все страны, та же Финляндия, та же Швейцария, та же Австрия, пытаются от этого отказаться и по крайней мере не вводить этот термин в законы. А постсоветские страны, такие как Беларусь, Узбекистан и Молдова, четко написали в конституциях, что они будут нейтральными».



Не нужно делать из внеблоковости «страшилку»



Не нужно «делать жупел из внеблокового статуса Украины, не нужно сразу придумывать какие-то негативные коннотации и страшилки и рассказывать их другим», считает директор информационно-политического центра «Перспектива» Павел Рудяков. Но, по его мнению, не стоит и особо увлекаться этим решением и законодательным оформлением внеблокового статуса нашего государства.



«Внеблоковость, или не внеблоковость – это производная категория. И она зависит от стратегических задач, которые ставит перед собой государство», - отметил политолог. При этом он подчеркнул: «Украина в течение 20 лет своего независимого существования при разных режимах, при разных президентах пыталась играть роль геополитического колобка – от этого уйти, и от этого уйти».



Провозглашая внеблоковость в 90-х годах, Украина «ставила ширму от Москвы», за которой пыталась наладить контакты с НАТО, отметил эксперт. Теперь же, со сменой власти в Украине, «эта ширма передвигается».



«Мы ставим ширму от НАТО, с которым сотрудничали и дошли до того, что там двери открыты для нас по крайней мере на уровне риторических и декларативных фигур. А мы теперь начинаем мутить уже с другой стороны – со стороны ОДКБ», - отметил господин Рудяков.



При этом специалист подчеркнул, что пока новая властная команда «не определится со стратегией развития государства, вопрос внеблоковости будет зависеть от политических симпатий и антипатий». «А до тех пор все, даже законодательно закрепленные нормы, будут оставаться пустыми, а значит опасными для государственного развития», - уверен Павел Рудяков. Мы провозгласили себя внеблоковыми, и не знаем, что с этим делать дальше.



Угрозы военных конфликтов для Украины крайне низкие



Выбор системы безопасности Украины зависит от стратегического вектора развития страны, который она сама себе задает. А сегодня у нас нет четкого ответа на вопрос о том, куда мы будем двигаться, считает директор Украинского института публичной политики Виктор Чумак.



«Наша власть села на широкий шпагат: она хочет жить по европейским нормам и стандартам, а править – по евразийским», - заметил эксперт.



Кроме того, Чумак отметил, что сегодня угрозы военных конфликтов высокой интенсивности крайне низки для Украины. «Мы можем говорить об определенных региональных конфликтах, которые могут возникнуть в стране или на границах. В частности, рядом с нами расположен очень опасный регион – Приднестровье», - добавил политолог.



Эксперт также убежден, что внеблоковость - проблематичный вопрос, который необходимо изучать в контексте стратегии национальной безопасности Украины и программы стратегии развития страны.



Сегодня, по словам специалиста, мы законодательно закрепили внеблоковый статус страны, но не имеем ответов на вопросы: в чем его наполнение и каков механизм его реализации?



Кроме того, господин Чумак считает, что Украина находится на границе двух военно-политических блоков – НАТО и Организации держав коллективной безопасности (ОДКБ). А это, по словам эксперта, достаточно опасная зона, в которой возможны конфликты. Украина же, задекларировав свою внеблоковость, не имеет никаких гарантий своей неприкосновенности.



«Потому что мы не нейтральная страна, ведь основным принципом нейтральных государств является как раз территориальная неприкосновенность. Мы никак не можем себя обезопасить. И нам никто не может гарантировать этот принцип», - заметил политолог.



Он также отметил, что не хочет «отбрасывать внеблоковость», хотя и считает ее законодательное закрепление ошибочным. Поскольку это решение геополитического и геостратегического значения, оно должно было обсуждаться на профессиональном и серьезном аналитическом уровне, а было принято «как инструмент политической конкуренции в электоральных состязаниях», объяснил Виктор Чумак.



В свою очередь Евгений Жеребецкий отметил, что украинские политики умышленно стравливают восток страны с западом, чтобы прийти к власти. Он отметил: «Им нужно было каким-то образом консолидировать свой электорат. Поэтому на западе Украины как жупел была представлена Россия, а на востоке – американский, или НАТОвский, сапог». Политолог считает подобные действия совершенно недопустимыми, отметив, что настоящие политики «никогда не спекулируют геополитическими интересами».



«Только Россия представляет угрозу территориальной целостности Украины»



Только Россия представляет угрозу для территориальной целостности Украины. Об этом заявил политолог Евгений Жеребецкий. «Это факт, о котором политики и аналитики боятся говорить», - заметил он.



При этом он отметил, что нет никаких угроз для Украины со стороны стран Запада, разве что со стороны Молдовы, которая «может когда-то героически на нас напасть».



«Какая безумная страна начнет военные действия против Украины? Даже имея территориальные претензии, как Румыния. Если через нашу территорию идет 80% нефти и газа», - считает господин Жеребецкий.



Недавно Верховная Рада приняла закон, закрепивший внеблоковость и нейтралитет. И это при том, что государство имеет на своей территории военную базу другой страны, заметил политолог.



«Резолюция ООН гласит, что если какое-то государство держит на своей территории военную базу, и эта база участвует в военных действиях, то эта страна тоже считается агрессором. Формально мы являемся агрессором против Грузии. Но из политических соображений Грузия этого не объявляла», - считает господин Жеребецкий.



После правления Тимошенко в Украине «руина, а не армия»



То, что Украина приняла закон, которым признала себя внеблоковым государством, и вопрос вступления в НАТО снят как таковой, причинило достаточно ощутимых вред интересам страны. Это мы ощутим со временем, поскольку Украина не сможет обороняться в случае агрессии против нее. Так считает политолог Евгений Жеребецкий.



Обороняться, по словам эксперта, можно двумя способами.



Либо путем развития своей военной промышленности, как, например, в Швеции, где вкладываются огромные ресурсы в эту отрасль. «У них есть лучшие в мире штурмовые самолеты, подводный флот и корабли. Они вооружены до зубов. А у нас? Вообще все безнадежно. После правления Юлии Владимировны у нас руина, а не армия», - отметил господин Жеребецкий.



Или путем присоединения к определенному военно-политическому блоку, который способен «прикрыть страну зонтиком». Так поступили, например, эстонцы, заметил политолог.



Сколько будет стоить внеблоковость Украины?



Павел Рудяков считает нынешнее законодательное закрепление статуса внеблоковости Украины чисто декларативным. А поскольку подобные решения «не предусматривают бюджета, они не будут стоить совершенно ничего, потому что не принимаются к реализации», отметил он.



Тем не менее политолог сказал, что если к этому вопросу подходить серьезно, то «нужны миллиарды даже не наших, а более серьезных денег, дабы создать новую армию вместо хозяйственного дивизиона, насчитывающего 300 тысяч человек, который сегодня у нас существует под видом армии».



Господин Рудяков также считает, что были бы необходимы средства для разъяснения этого решения международному сообществу. «А это колоссальные усилия со стороны Министерства иностранных дел», - добавил он. Кроме того, отдельной статьей расходов, по его мнению, было бы разъяснение решения своему населению.



«Если мы теперь внеблоковая страна, то я, как офицер запаса, не должен бегать каждое утро в военкомат и спрашивать: «Ребята, нам нужно сегодня куда-то ехать, или я могу идти на работу?». То есть население должно понять, что это значит», - объяснил специалист.



В свою очередь Евгений Жеребецкий считает, что если мы закрепили внеблоковость, то ее нужно обеспечивать собственными силами, и для этого понадобится около 63 миллиардов гривен.



Виктор Чумак добавил, что крупнейшей внеблоковой страной является Китай, который легко «может выставить 200-миллионную армию». При этом он подчеркнул, что расходы Китая на оборону составляют свыше 5% ВВП.



«Представьте себе триллионные ВВП Китая. До 2020 года эта страна будет по своему ВВП опережать страны Большой восьмерки и США. Представьте себе сотни миллиардов долларов, которые будут расходоваться на оборону Китая. И представьте себе наш оборонный бюджет, который составляет 0,6-0,8% ВВП при законном требовании 3%», - отметил господин Чумак.