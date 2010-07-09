Леонід Грач: Комуністам не по дорозі з Регіонами

Такої характеристики політик зажив, по-перше, завдяки послідовній любові до всього російського, а по-друге – тому, що ніколи не лізе за словом у кишеню й не добирає слів, говорячи про своїх ідеологічних опонентів. Пильну увагу преси Леонід Грач викликав заявою про те, що кримські татари, БЮТ та КПУ повинні… об’єднатися в протидії ставленикам Партії регіонів. В інтерв’ю «Главреду» головний комуніст АРК пояснив, чому вважає згубним курс нинішньої влади, й натякнув, що президентство Віктора Януковича є чи не найстрашнішим викликом КПУ з часів розпаду СРСР



Леоніде Івановичу, нещодавно ви вкрай різко розкритикували Віктора Януковича за невиконання узятих перед КПУ зобов’язань. Що конкретно Президент обіцяв – і не виконав?

Питання не в різкості критики на адресу Януковича, а в принципі. Партія, яку очолює Янукович, – партія великого капіталу, в основі її ідеології – буржуазний принцип. І, звісно, комуністам не по дорозі зі своїм ідеологічним супротивником...

Але як вийшло, що ви утворили коаліцію?

Річ у тім, що Віктор Янукович перед другим туром підписав зобов’язання виконувати окремі програмні положення блоку лівих сил, а по суті – Компартії. І, враховуючи те, що в настроях людей геополітика переважає соціальну ідеологію, нам треба було шукати вихід із ситуації, яка склалася за русофобського правління Ющенка.

Тому Янукович узяв зобов’язання щодо відносин із Росією, щодо російської мови як другої державної, відносин із НАТО. А також стосовно боротьби з корупцією та підвищення соціальних стандартів. Так сталося, що саме та кількість виборців, яка проголосувала в першому турі за Петра Симоненка, в другому забезпечила відповідну перевагу Януковича над Тимошенко.

То Янукович став Президентом завдяки Симоненку?

Я не казав би, що Янукович переміг завдяки і лише завдяки нашій підтримці. Але наша електоральна частина якраз схильна до тих геополітичних поглядів, про які я раніше говорив. Вона й пішла за Януковичем. Тому що Тимошенко ці проблеми відкидала, не брала їх на озброєння.

Що ж до мови, то Віктор Федорович відразу ставить хрест, заявляючи, що достатньо імплементації Європейської хартії про мови. Другий приклад: сам Петро Симоненко вносить законопроект щодо активізації роботи з виконання закону, яким ратифіковано угоди про створення Єдиного економічного простору і вступу до Митного союзу з Росією. Та навіть внесення його до порядку денного Партія регіонів не підтримує.

Третє. Ми підтримали вас у першому турі, увійшли до коаліції. Чому ж тоді фахівці від КПУ не можуть бути головами районів, не можуть бути головами областей, не можуть бути заступниками голів областей? А нам сказали: ні на що не претендуйте.

Нагорі щось комусь дали: сватові, братові, безпартійному… Скажімо, Цушко до партії не має жодного стосунку. Говоритимемо прямо. За всієї поваги до Василя Петровича. І це при неодноразових заявах Петра Миколайовича, що у нас як мінімум є потенційно три склади уряду з числа комуністів.

Віктор Федорович через 100 днів у своєму Посланні суперечить нашим основоположним, я сказав би, наріжним принципам. Перша теза: до кінця п’ятирічки завершити приватизацію. Друга: земля має стати предметом купівлі-продажу. А ми – проти!

Тож я маю підстави стверджувати, що це викликає абсолютне несприйняття у членів партії. Я неодноразово говорив із Віктором Федоровичем, поетапно повідомляв про все відверто, коли там були всі ці кадрові справи. Що, Віктор Федорович зреагував? Ні.

Таку думку розділяють ваші колеги? Як мінімум – у парламентській фракції?

У тих, із ким я в парламентській фракції спілкуюся, це викликає тривогу.

Чи може кількість згодних із вами у фракції перевалити за половину, й тоді КПУ вийде з коаліції? Можливо, КПУ висуне ультиматум: якщо не буде проголосовано за таке-то положення – ми виходимо з коаліції?

Я розумію, що й у фракції є інші думки, протилежні думки, хоча аргументів у цих людей немає. Ніяких немає, це чистої води пристосуванство. Усе це називатиметься тактикою, але ця тактика суперечить стратегії. Подивіться на того ж Василя Волгу та його блокування з КПУ в Криму.

Усі в один голос стверджують, що це не ті люди. Це по-перше. А по-друге, їх і серед дня зі свічкою не знайдеш. Це – тягар, який ми беремо на себе. Але ж Василь Васильович не вчора вирішив ці питання, а ще в середині квітня, як тільки йому регіонали дали крісло в Держкомфінпослуг!

І він тоді пішов, як кажуть, у тінь, уже тоді не хотів спілкуватися, він уже тоді не збирався нічого робити стосовно першотравневої демонстрації! Я йому сказав прямо: «Василю Васильовичу, дайте відповідь чесно, вам що, Регіони не дозволяють?..»

Дружити з Грачем?

Так. Або візьмімо ідею про те, що на місцевих виборах блоків не буде. В день виходу очікуваного законопроекту Єфремова сказано, що блоки не братимуть участі у виборах. Виходить заява Волги – я сказав би, неотесана, ганебна заява.

Але мене не безкультур’я Василя Волги в даному разі цікавить, тут усе зрозуміло: ти зніми слухавку спочатку, чого ти одразу розголошуєш? Але найголовніше не те: очевидно, що хлопця поставили на карачки, що він ніяким не був лівим!

Але ми це вже проходили з вами за часів кучмізму, коли створювалися різні ліві сили, які боролися між собою. Коли створювали партії-клони: КПРС, Компартія трудящих, Компартія оновлена тощо. Вже ми це проходили…

І зараз регіонали теж не гребують нічим. Вони ж наразі налаштовуватимуть усіх, хто на лівому фланзі, одне проти одного – ви воюйте, а ми катком по вас пройдемо і скажемо, що ви народу не потрібні.

Відтак постає питання: а з чим мені, комуністові, йти на вибори? Що я повинен говорити виборцю? Що Партія регіонів, як написав Волга, «чудово працює»? Що уряд узагалі, як кажуть, кращий за всіх? Що курс на приватизацію і перепродаж землі правильний? А мені виборець скаже: «Та йдіть ви подалі!» От і все.

Наскільки я розумію, вашу позицію у фракції зараз поділяє все-таки меншість?

Принаймні у спілкуванні зі мною це так. Інша частина просто похмуро мовчить, боїться. Не знаю, на що вони сподіваються.

То, може, вам скликати з’їзд Компартії і прийняти рішення про вихід із коаліції?

Я не ініціатор таких речей, я хотів би, щоб у Компартії ті, кому слід, замислились, зокрема й про відповідальність. Адже зрозуміло, якими будуть результати виборів 31 жовтня. Мамай, як кажуть, по полю пройде.

Тоді в партії можуть статися й інші катаклізми. А я не хочу катаклізмів у КПУ, адже будь-який катаклізм знесилює, а нам потрібна цілісна єдина Комуністична партія.

Щоб зробити остаточний висновок: варіант із виходом КПУ з коаліції у перспективі ви розглядаєте?

На превеликий жаль, сьогодні частина керівництва партії на це не здатна піти.

Чому?

У зв’язку з особистими інтересами. Але через кілька місяців, в даному разі після 31 жовтня, вже буде пізно.

То, може, поміняти керівництво, поки ще є час?

А чому тільки поміняти? Навіть наша бесіда викличе у деяких моїх однопартійців печію, але разом з тим це вже і є привід: а нумо, подумайте, а нумо, зупиніться, зробіть відповідні висновки. Тобто я прихильник того, щоб дати людині можливість проаналізувати, отямитися, зупинитися. Я не прихильник того, щоб відразу – по голові або відривати голову.

Однак часу залишилося дуже мало...

Але ж я, як кажуть, не всесильний. Принаймні моя совість буде абсолютно чистою.

До речі, я ще до прийняття рішення пленуму про підтримку Януковича на виборах заявляв відкрито у пресі, що не можна підтримувати ні Януковича, ні Тимошенко. Виходячи з ідеологічних принципів. Але рішенню Центрального пленуму ми всі підкорилися.

А тепер я запитую: що це за ставлення до партнера, на плечах якого обрано Президента, на плечах якого формувалась урядова коаліція? Вже «тушки» з’явилися…. І все ж зрозуміло: адже той самий Давид Жванія не сам робив заяви, що згодом у коаліції можна й без комуністів обійтися. Ці ж заяви виходять від тих, хто займається «тушкуванням» з боку Президента .

Але чому на моїй шиї, на горбу моєму, за рахунок мого ідеологічного принципу, за рахунок, якщо хочете – моїх людських чеснот? Я теж, напевно, не пішак якийсь. Чому я повинен на це все дивитись? І читати того ж Давида Жванію, що я ніхто, і я повинен піти, коли ще вчора був потрібним? У чому справа?

А потім, розумієте, це ж «помаранчеві» приходять сьогодні до коаліції! І для мене не важливо, приходять вони оптом чи вроздріб. Вони такими є: приходять, щоб врятувати свій бізнес тощо. «Нагнуті», принижені, перекуплені – і вони мені у вічі кажуть, що їм зі мною огидно! Перепрошую, а чому мені не повинно бути огидно з ними?

Ці питання порушують усередині коаліції – скажімо, на нарадах?

Уже немає такого широкого обговорення, як 2007 року. Зараз усе вирішується на рівні лідерів коаліції. А потім, наскільки можна судити за результатами, Партія регіонів поводиться, як «слон у посудній крамниці».

Ми це ковтаємо, Литвин ковтає… Ну, зрозуміло ж, якщо буде в коаліції під 300 депутатів, то вже ні ти, ні комуністи там не будуть потрібні. А як ми не будемо потрібні, то посади заберуть і таке інше.

Перейдімо до виборів у Криму. Ви згодні, що мажоритарна система – це негатив?

Що стосується блоків, то я був би більш політкоректним. Тому що це все-таки звуження можливостей політичних партій. І взагалі, кажучи логічно, а чому ви не даєте права політичним партіям об’єднуватися? Зокрема й у такій формі, як блоки?

Друге. А як тоді бути коаліціантам? Адже це Василь Волга виявився слабаком, використаною людиною і т. д. А що можуть сказати члени блоку з партії «Справедливість», члени блоку з партії соціал-демократів (об’єднаних)? Як вони потрібні були, то це було добре... Я не таких правил людина.

Що стосується змішаної системи, то це найзручніша форма.

Тобто?

Тобто найзручніша форма для тих, хто має великий капітал. Більше того, мажоритарна система відпрацьована – у будь-якому окрузі, в принципі, можна купити мандат. Сьогодні людина, принижена в соціальному сенсі, готова за що завгодно продати свій голос, свою гідність – і вона це робитиме. Тому це прямий удар по нас, по членах коаліції від КПУ. І це я не вітаю.

Чому ж у такому разі пан Єфремов запевняв, що законопроект винесуть на розгляд лише тоді, коли буде досягнуто одностайності партнерів по коаліції?

Мені про це, по-перше, невідомо. А по-друге, як можуть погоджуватися на змішану систему члени нашої партії, коли вони знають, що це проти партії?

Ну, Єфремову, як колишньому члену Компартії та секретарю обкому комсомолу, легко говорити. Розумієте, одного разу переступивши… питань далі немає. Він служить капіталу, і капітал теж добре тримає його у руках.

Що стосується положень закону. Там ще є, скажімо, ті ж грошові застави – а це ж пряме конституційне порушення прав людини, політичних прав громадянина. Скажіть, це соціально-економічний лад довів людину до того, що вона безробітна, що вона отримує мізерну зарплату, пенсію тощо. Як ця людина може внести за себе грошову заставу для участі у виборах, котра, власне кажучи, навіть перевищує рівень зарплати або пенсії?

І друге – про заставу за партійні списки та за партії. У Партії регіонів немає проблем, у неї мільйони. А де комуністам, бідним, як церковні миші, брати такі гроші? Ось у цьому зв’язку, я вважаю, що це – закон про вибори, який однозначно буде спрямований проти Компартії.

Кілька днів тому я з великим здивуванням прочитав вашу заяву, в якій ви запропонували об’єднатися організації КПУ в Криму з Блоком Тимошенко та Курултаєм проти Партії регіонів. Рух, Компартія, БЮТ... Чесно кажучи, більш протиприродного об’єднання важко й вигадати. Мотивуйте.

По-перше, про що йдеться? Йдеться про грубе нехтування новою кримською владою, особливо прем’єр-міністром Джарти, конституційними повноваженнями Автономної Республіки Крим. Які абсолютно очевидні в усіх його діях.

Він намагається нівелювати автономію, не розуміючи, що він випускає зі скрині Пандори те, що не можна випускати. І що некерованість у даному разі призведе до такого катаклізму, що постане питання про територіальну цілісність України.

Він цих проблем не розуміє, але це ж не означає, що я повинен сидіти й чекати, коли він їх зрозуміє. Більш того, він пішов далі! Радячись із Києвом – бо це без Банкової не відбувається, – він хоче внести та прийняти закон про Раду Міністрів Криму, який, власне кажучи, офіційно завершує руйнування конституційних повноважень автономії.

Сьогодні це можна захищати тільки консолідованими діями на одному принципі – принципі захисту конституційних повноважень автономії. Такі можливості є в таких фракцій у Верховній Раді Криму, як Курултай, «Російський блок» та БЮТ.

«Ворог мого ворога – мій друг»?

Ви розумієте, коли у спільному домі пожежа, тоді, напевно, потрібно всім сусідам вживати заходів, інакше загориться і їхнє помешкання. Усього-на-всього. І ніякої іншої ідеологічної передумови тут не було, та й бути не може.

А формальну відповідь ви отримали? З вами зв’язалися БЮТівці, кримські татари?..

От ви хочете, щоб я вам усе розповів. Скажу так: те, що я пішов на відкриту боротьбу за автономію та проти того, що робить Джарти, мало величезний результат. Тому що суспільні настрої консолідувалися. Бо ж відбувається те, що завізна команда Джарти кинула виклик місцевим кадрам, позавозила якихось дівчат, помічників, які абсолютно нічого не знають про проблеми Криму.

Третій аспект – уже почався переділ і «нагинання». Що таке Джарти, який може собі дозволити з людиною, мініс- тром, керівником або головою будь-якого міста розмовляти в тоні: я з тобою не спрацююсь!.. Ну, зачекай, ти хто такий? Ти лише вищий чиновник виконавчого органу Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Яку мету має нове об’єднання? Відставку Джарти? Як ви відстоюватимете автономію?

Звісно, боротьба. Я так і сказав.

Треба зупиняти весь цей політичний бонапартизм, який переходить у Джарти всі форми, які може. І якщо, скажімо, постане питання про якісь формальні наслідки, то ось: проведення загальних звіту, круглого столу або підписання декларації, в якій буде два пункти. Перший – захист конституційних повноважень Автономної Республіки Крим та їх реалізація. Другий – забезпечення чесних виборів 31 жовтня в органи місцевої влади Криму.

Я не думатиму, якого політичного забарвлення Джемілєв, Сенченко, той же Цеков, – я підпишу з ними таку угоду. Тому що це те, що сьогодні вкрай необхідно для Криму та для України.

Гадаєте, татари дуже прагнуть співпрацювати з Комуністичною партією?

Ми ж не говоримо, щоб вони спів-працювали з Компартією. Вони зараз самі бачать, як Джарти загнав їх у кут, як він ігнорує їхні вимоги.

Більше того, ви бачите, що над Кримом з новою силою ширяє чорна хмара під назвою ваххабізм. Недарма Кадиров, президент Чечні, днями заявив про те, що Крим може бути другою Чечнею. Це ж не просто так відбувається.

Тому ще раз наголошу, щоб усі правильно розуміли: йдеться про те, що спокій Криму – це, як аксіома, спокій України, і навпаки.

Скільки відсотків на місцевих виборах у Криму планує набрати Компартія?

Ми ставимо перед собою завдання набрати до 30%.

А чи не бачите ви перших симптомів того, що Партія регіонів може вам у цьому зашкодити, застосувавши адмінресурс?

Ми передбачаємо, що в Партії регіонів у Криму просто немає іншої можливості перемогти, як використовувати адмінресурс та купувати мандати на мажоритарних виборах.