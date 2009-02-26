Александр Тодийчук: «Украине своего газа и нефти хватит на несколько десятков лет»

Одной из таких мер должно, по мнению экспертов, стать объединение украинской энергетической системы с европейской. Не успев детально обсудить эту тему на экспертном уровне, украинские и европейские лидеры уже запланировать поговорить об украинской ГТС на конференции в Брюсселе в конце марта. Кроме того, энергобезопасность Украины зависит от развития собственных разведанных резервов и разведки потенциальных топливно-энергетических запасов. О перспективах и путях сближения нашей энергетики с европейской и о том, спасут ли Украину национальные углеводородные резервы, «Главреду» рассказал бывший президент ОАО «Укртранснефть», а ныне руководитель Киевского международного энергетического клуба «Q-Club» Александр Тодийчук. Господин Тодийчук, по вашему мнению, какие факторы будут способствовать сближению украинской энергетической системы с европейской? Нужно наиболее активно продвигать те проекты, которые интересны Европейскому союзу. Например, инфраструктурные проекты. ЕС ставит перед собой новые задачи и для их выполнения все чаще возникает необходимость привлекать соседние страны, в числе которых и Украина. Что касается газового вопроса, то 80% импорта российского газа в Европу проходит через Украину. Есть вопрос нефтепровода, а также создания стратегических запасов нефти и газа. И в этих консультациях Украина должна находить для себя не какие-то глобальные проекты, а искать там, где есть ближайшие интересы и взаимная заинтересованность, и начать заниматься отдельными, пусть даже не очень крупными, проектами. Есть необходимость интеграции украинской системы электроснабжения. У нас есть Бурштинский остров, который уже сегодня поставляет энергию в ЕС. Украина брала на себя обязательство улучшить качество собственной электрической энергии до уровня европейских стандартов. Думаю, тут мы должны пойти навстречу ЕС, потому что новые страны ЕС все чаще располагают на своей территории заводы по сбору автомобилей и другие энергоемкие производства, которые нуждаются в энергии. Когда Словакия вступала в ЕС, то согласилась закрыть собственную атомную электростанцию. За это Евросоюз предоставит Словакии несколько сотен миллионов евро для поиска других видов и других источников энергии. И словаки готовы поделиться этими деньгами с Украиной, а для нас лучшего варианта быть не может. Украина создаст хорошие условия для инвестиций и сразу же получит надежного постоянного потребителя. Думаю, как раз в этих направлениях Украина должна была бы работать по отдельным проектам, которые реально интегрировали бы нас в европейский энергетический сектор. И если бы Украина была более интегрированной, хотя бы по тем обязательствам, которые взяла на себя ранее, позиция Европы в отношении проблем Украины была бы совсем другой. То есть украинцы, не делая даже полшага навстречу европейцам, постоянно спрашивают европейцев, почему они их не поддерживают и почему они такие сдержанные по отношению к Украине? А потому что нет встречного движения. Нас к этой энергетической интеграции с Европой могут подтолкнуть только конкретные проекты. А высокие цены на энергоносители могут подтолкнуть к этому? Могут. Но это «шоковая терапия». Тут прежде всего нужно уменьшить потребление энергии, изменить культуру потребления энергии. Когда трудно, люди всегда объединяются. Думаю, это еще один мощный мотиватор к изменениям. Как, на ваш взгляд, можно объединяться с энергетикой Европейского союза, у которого нет единой концепции энергетической политики? С кем именно объединяться? Кроме того, у нас одна энергетическая политика - у Президента, другая – у премьера. Обратите внимание на то, что с каждым годом ЕС становится более консолидированным. Если мы будем только то и делать, что анализировать, насколько объединена Европа и насколько объединены наши политики без каких-то конкретных энергетических проектов, то все на этих разговорах и закончится. Нужно делать дело. И потом именно энергетические проекты могут стать фактором объединения правительств, ветвей власти и страны. Чем скорее мы перейдем к конкретным делам, тем скорее решатся проблемы и в Европе, и у нас. Несколько лет назад, когда Европа предлагала нам новые энергосберегающие технологии, Украина сказала, что они очень дорогие. Какой должна быть цена на газ для Украины, чтобы эти энергосберегающие технологии стали для нас доступными и оправданными? Думаю, цена на газ уже стала такой, чтобы оправдать новые технологии. Сегодня мы практически работаем по европейским ценам. Неизвестно, с какими ценами закончится этот год, но дальше экспериментировать невозможно. Любой трезвомыслящий руководитель уже начинает ставить себя в условия, в которых находится любое предприятие в ЕС. Периоды дешевых газов, дешевой рабочей силы и сырья уже ушли в прошлое. Потому что в условиях системного кризиса мы либо переходим на единые правила игры и получаем хоть какую-то перспективу, либо получаем еще какие-то малостоящие крохи вокруг нас и идем в никуда. Поэтому я не исключаю, что мы потеряем целые отрасли. Какие например? Например, мы можем существенно поступиться своим местом на металлургическом рынке или в химической промышленности. Можем перейти к каким-то другим видам продукции, что всегда происходит во время кризисов, когда одни технологии заменяются другими, а отдельные приоритетные направления промышленности становятся второстепенными. И если государство не способно обеспечить предприятие новыми технологиями и сделать его конкурентоспособным, оно должно его продать. Как можно оценить запасы углеводородов в Черном море? Очень многие эксперты дают разные оценки. Но те, которым я более-менее доверяю, говорят о 1,5-2 млрд. кубометров газа. Много это или мало? Разделите их на наши нужды – в последнее время годовое потребление составляет 50-60 млрд. кубометров. А нефти есть возможно более 0,5 млрд. тонн, но это очень оптимистичная цифра. Подтвержденными можно назвать несколько сотен млн. тонн нефти. Еще с советских времен есть разведанные месторождения, которые из-за неспособности привлечь инвестиции или отсутствия соответствующих технологий не разрабатываются. Думаю, что тут Украине нужно использовать опыт наших азербайджанских и казахстанских друзей, которые в 1990-х годах научились создавать совместные предприятия с 51% государственных акций, а остальные оставались под контролем инвесторов или тех, кто владеет технологиями добычи на больших глубинах. Для Украины разведанные месторождения в Черном море важны, но для европейского рынка особой важности не представляют. В какой перспективе разведанные месторождения нефти и газа в Черном море могут решить наши энергетические проблемы? В среднесрочной перспективе Украина могла бы себя полностью обеспечить углеводородами, которые добываются на суше и на морских территориях при условии активного и правильного привлечения инвестиций, а также сокращения потребления газа по меньшей мере на 25 млрд. кубометров. Ежегодно в Украине добывается 20-21 млрд. кубометров газа. Эксперты еще в прошлом году говорили о том, что при условии активных действий лет через пять можно увеличить добычу нефти до 7-7,5 млн. тонн, а газа – до 27-30 млрд. кубометров. И если мы заменим часть экспортного газа нашим, то придем к вполне нормальной энергозависимости – не более 25% внешних поставок. Если сравнить все украинские месторождения энергетических запасов, то какое место займут разведанные резервы Черного моря? Морские месторождения менее изучены, чем те, что на суше. Например, в настоящий момент в Днепровской впадине компания Shell проводит разведку истощенныхместорождений, находящихся на глубине около 3-4 км . Там есть еще газоносные слои на глубине 5-6 км. Сейчас разрабатывается проект Shell по разведке этих запасов. Если там что-то найдут – последует большая поддержка и с суши. Для Украины очень важно разрабатывать месторождения там, где уже создана инфраструктура. Для такого процесса на море нужны немалые средства, а слишком низкие цены на нефть и газ делают подобные разработки, в частности добычу в тяжелых условиях, менее рентабельными. На мой взгляд, сейчас следует заниматься разведкой и определением стратегии, ведь впоследствии цены будут расти, и нужно будет переходить на собственные газ и нефть. Может ли Черное море по энергозапасам стать украинским Каспием? Принимая во внимание существующие сегодня исследования, можно прийти к выводу, что до Каспия нам далеко. Но для собственных нужд Украине своего газа и нефти хватит на несколько десятков лет.