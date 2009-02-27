Отголоски войны с Грузией для России

Россия считает, что, проявив твердость в конфликте с Грузией, она добилась защиты своих интересов в регионе, и это, конечно же, воспринимается ею как позитив, усиление своего регионального и глобального влияния, введение в действие нового способа решения замороженных конфликтов. Кроме того, в Кремле надеются, что это привело к ограничению возможности США продвигать свои интересы в регионе (на Кавказе), в частности, путем расширения НАТО. Однако не стоит умалчивать и о проблемах, которые Россия получила в связи с активным участием в грузинском конфликте. -- Олимпиада под ударом В первую очередь имеется в виду ситуация, которая возникла вокруг проведения зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Для России это имиджевый проект - она приложила немало усилий для получения права на его проведение. Сам Владимир Путин «нажимал» на всевозможные явные и скрытые «кнопки» на разных международных уровнях для получения права на проведение Олимпиады-2014. Подготовительные роботы в районе Сочи уже начались, стоимость робот сейчас оценивается в 314 млрд. руб. (12 млрд. дол.) и по некоторым прогнозам может возрасти как минимум вдвое. На этом фоне перед Россией возникает проблема обеспечения безопасности Олимпийских Игр, ведь от Сочи до границы с Абхазией – то есть зоны потенциального конфликта – всего 25 километров, а это значит, что победа России в Грузии – это начало нового большого комплекса проблем как для самой России, так и для всего региона. Очевидно, что постоянная нестабильность в регионе вполне может поставить вопрос о возможности проведения Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Тем более что живую заинтересованность в этом проявляют официальные власти Грузии. Они уже подняли перед Международным олимпийским комитетом (МОК) вопрос о переносе Олимпиады в другую страну по причине невозможности гарантирования безопасности зрителей и спортсменов в Сочи. «Мы не бойкотируем олимпиаду в Сочи, а просим МОК перенести игры в более безопасное место», - заявил президент НОК Грузии Гия Нацвлишвили. Губернатор ближайшего соперника Сочи - австрийской федеральной земли Зальцбург - Габи Бургшталлер сразу заявила, что они готовы принять Олимпиаду вместо Сочи, что Сочи не сумеет вовремя подготовиться к Играм, и к тому же там опасно: «В Сочи в последнее время неспокойно, а чеченские повстанцы летом планировали в городе серию терактов». То есть, в этой ситуации в дело вступает еще и чеченский фактор, ведь радикальным чеченским элементам срыв Олимпиады в Сочи тоже выгоден. Впрочем, президент Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Патрик Хики заявил, что Олимпийские игры 2014 года состоятся в Сочи и не будут перенесены в другую страну, а МОК полностью удовлетворен гарантиями, которые предоставила Россия. Интересно, что сама Россия не скрывает повышенной террористической опасности в регионе, но говорит об этом в контексте, не связанном с проведением Олимпиады. Например, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) России, директор ФСБ Александр Бортников заявил на 16-м заседании комитета: «Поступающая в НАК информация свидетельствует об угрозах совершения диверсионно-террористических актов в приграничных с Южной Осетией и Абхазией районах России, а также о нацеленности бандподполья на дестабилизацию обстановки в Северокавказском регионе». Также Александр Бортников заявил, что в Сочи уже было предотвращено целый ряд терактов, в частности мощный взрыв на территории центрального городского парка «Ривьера». Сегодня Россия очень сильно зависит от стабильности ситуации в регионе. Для нее сейчас жизненно важно сохранить стабильность в регионе для успешного проведения Олимпийских игр 2014 года. Но сможет ли она этого добиться? Интересно, что попытка Россия привлечь американские деньги для финансирования Олимпиады-2014 обернулась полным провалом. Встреча в октябре 2008 года вице-премьера России Дмитрия Козака с представителями Американской торговой палаты (АТП) закончилась провалом. По ее окончании не было получено никаких конкретных предложений по участию американских инвесторов в подготовке к Олимпиаде-2014. Отказ американцев от участия в таком мероприятии удивляет, ведь это не только престижно, но и выгодно, очень выгодно (Олимпиада-2014 имеет самый большой бюджет за всю историю олимпийского движения). Это можно объяснить только двумя причинами. Или американцы не хотят способствовать успешной реализации Олимпиады, или они имеют какую-то информацию, свидетельствующую о высоком риске потери вложенных в Сочи-2014 средств. Действия России после августовского конфликта в Грузии также свидетельствуют о том, что там прогнозируют возможность обострения ситуации в регионе. Так, Россия ускорила создание своей второй военной базы в Армении – рядом с границей Азербайджана и Грузии. Оперативно было принято решение о строительстве двух военных баз в Южной Осетии и Абхазии – их строительство уже начато. Как заявил представитель Генерального штаба ВС России, генерал-полковник Анатолий Ноговицын, эти базы «уже сейчас способны дать сокрушительный отпор любым попыткам грузинского режима развязать новую агрессию против этих дружественных России государств». -- Россия продолжает шефство над Осетией и Абхазией Интересно отметить и другую тенденцию. Теперь для обеспечения стабильности в регионе Россия фактически вынуждена взять эти республики на содержание, как это раньше делал СССР с «третьими странами», со всеми вытекающими отсюда выводами и последствиями. Южной Осетии Россия выделила огромную и многоплановую помощь. На сентябрь 2008 года в помощь республике уже было выделено 12,8 млрд. рублей. После окончания обострения конфликта Россия восстановила в республике телерадиовещание, связь, почту, школы, больницы, детские садики. Проведено разминирование, из федерального бюджета России местным жителям выплачены компенсации. Необходимые припасы и материалы поставлялись прямо из госрезерва России. С расходами при этом не считались, даже одноразовую посуду доставили из Подмосковья самолетом. «История не знает аналогов столь быстрого восстановления городов и сел», – заявил тогда благодарный президент Южной Осетии Эдуард Кокойты. В бюджете России выделение помощи Южной Осетии предусмотрено до 2011 года. Россия за свой счет проводит ускоренное строительство самого высокогорного в мире газопровода для обеспечения Южной Осетии газом, хотя это коммерчески неоправданно из-за недостаточного количества населения в регионе. При этом Россия не забывает и о своих интересах в регионе. В этих республиках планируется разворачивание широкой программы приватизации для российских компаний, на этот год планируется начало строительства в Абхазии пункта базирования боевых кораблей Черноморского флота России. -- Ссоры с соседями Важно отметить, что участие России в августовском конфликте в Грузии ухудшило ее отношения со странами-соседями. В частности, еще более охладели отношения России с Украиной. Россия обвинила нашу страну в поставках оружия в зону тогда еще «замороженного конфликта» и в участии украинских граждан в военных действиях против войск России в Грузии. Начальник ПВО сухопутных сил России генерал-майор Михаил Круш заявил, что украинские расчеты обслуживали в Грузии противовоздушные системы «Бук–М1» и «Оса». «Самым неприятным для нас является тот факт, что в ходе вооруженного конфликта впервые в новейшей истории Украина сознательно воевала против Российской Федерации», - подчеркнул он. Правда обвинения эти на поверку оказались голословными, плюс непонятно, почему именно Украина сознательно воевала против России, а не наоборот – ведь противовоздушные системы являются оборонным оружием… Круш также забыл сказать, что в этой «войне» Украина «победила» Россию, так как за непристойно короткое время были сбиты 7-8, а по некоторым источникам и больше 10 боевых российских самолетов, среди которых был и стратегический бомбардировщик, а это стало сильнейшим ударом по российскому самолюбию. А ведь это – регион, где находятся самые боеспособные части России... Российские обвинения выглядят довольно странно сейчас. Ведь не прошло и полугода со времени эскалации конфликта в Грузии, как Россию саму обвинили в поставках вооружения в зону «замороженного конфликта». Азербайджан обвинил Россию в передаче Армении вооружений стоимостью 800 млн. долларов США! Министерству обороны России понадобилась целая неделя для того, чтобы опровергнуть эту информацию. Пересмотрит ли Россия свою политику голословных обвинений в адрес Украины? Вряд ли... Подводя итог, можно сделать вывод, что Россия, приняв участие в конфликте в Южной Осетии, создала для себя новые условия, ставящие ее в еще большую зависимость от стабильности в регионе и угрожающие ее имиджу, а это резко увеличивает требования к размерам усилий России, необходимых для поддержания стабильности в регионе. Исходя из этого, нужно быть готовыми к возможному новому обострению ситуации вокруг Грузии и втягиванию в нее «третьих» стран, что уже сейчас создает необходимость разработки возможных сценариев развития событий.