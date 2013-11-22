Украина отказалась от Европы и не отпустила Тимошенко: главные подробности

В четверг, 21 ноября, Украина фактически остановила процесс своей евроинтеграции. Кабмин издал распоряжение о приостановке работы над подготовкой к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС. Согласно документу, подписанному премьером Николаем Азаровым, делается это, в частности, ради налаживания торгово-экономических отношений с Россией и другими странами СНГ, а также обеспечения национальной безопасности Украины.

Позже, выступая в эфире украинского телевидения, Азаров пообещал, что добровольно уйдет в оставку, если выяснится, что решение об отсрочке евроинтеграции было его ошибкой.

В то же время он подчеркнул, что никакой трагедии в отсрочке нет - Украина может вернуться к этому вопросу уже через полгода. Также премьер предложил всем критикам его Кабмина "скинуться и заплатить нашему народу те 20 миллиардов, которые мы переплатили России за газ".

А остановка евроинтеграции, по словам Азарова, не означает того, что наша страна пойдет в Таможенный союз.

В пятницу, 22-го, Азаров с трибуны Рады заявил, что отказ от Ассоциации с ЕС носит тактический характер и вызван сложившейся экономической ситуацией.

"Это решение продиктовано исключительно экономическими причинами, нисколько не меняя стратегического направления развития Украины, закрепленного законом об основах внутренней и внешней политики", - подчеркнул он. А когда оппозиция начала скандировать "Ганьба!", Азаров обозвал их "мастерами брехни".



"Орать вы всегда можете. Я это знаю прекрасно. То, что вы большие мастера на брехню, - это всегда было известно", - заявил он. Больше объяснений Азарова в Раде читайте здесь.

Под крики "Ганьба!" члены Кабмина ушли из Рады, а спикер Владимир Рыбак закрыл заседание, мотивируя свое решение невозможностью работать.

Напомним, что еще в четверг вице-премьер Юрий Бойко объяснил решение власти - евроинтеграция остановлена до тех пор, пока ЕС не компенсирует Украине возможные потери от Ассоциации и ухудшения экономических отношений с Россией.

В тот же день находящийся в Австрии Президент Виктор Янукович заявил: "Альтернативы европейской интеграции не существует, возможно, есть временные сложности, возможно, как говорят, на каком-то этапе восхождения к той вершине погода неблагоприятная, которая препятствует, и все прочее. Условно говоря, мы идем по этому пути и не меняем направление маршрута".

Юлия Тимошенко уже обратилась к Президенту Януковичу с письмом, в котором дала несколько рекомендаций и просила не отказываться от евроинтеграции. Полный текст письма читайте здесь.

Вечером 21 ноября на Майдане Независимости в центре Киева начала собираться акция против срыва евроинтеграции. Позже Евромайдан охватил и другие города Украины - больше об этом событии читайте здесь.

Стоит отметить, что вечером в четверг в России прозвучали заявления о готовности кредитовать Украину, а также о возможных скидках на газ.

То, что процесс евроинтеграции сорван, окончательно стало понятно после заявления сопредседателя Мониторинговой миссии Европарламента Александра Квасьневского. Он, комментируя решение украинского правительства, заметил, что "на саммите в Вильнюсе Ассоциацию Украины с ЕС не подпишут". "Это решение украинского правительства, а не Европы", - посетовал политик.

Позже Квасьневский передал свой разговор с Азаровым и объяснил, что Украина отказалась от Ассоциации из-за давления России.

Также был опубликован текст заявления Кокса и Квасьневского относительно решения Украины: европейские политики выразили глубокое разочарование и подчеркнули, что это решение Киева может "аукнуться" и в дальнейшем.

"Тайм-аут, который решила взять украинская власть, не лишен очевидных серьезных рисков, и, скорее всего, будет продолжаться довольно долго, а процесс, если и когда возобновиться, будет осложнен из-за решения, принятого сегодня", - добавили они и призвали ЕС продолжать следить за судьбой экс-премьера Юлии Тимошенко.

Также свое разочарование решением Киева выразила глава европейской дипломатии Кэтрин Эштон.

Кроме того, свой визит в Киев отменил еврокомисар Штефан Фюле - он признался, что шокирован решением Украины. Позже источник издания "Украинская правда" в окружении еврокомиссара Фюле, близкий к подготовке Соглашения об ассоциации, заявил, что решение Киева заморозило перспективы евроинтеграции Украины на многие годы вперед.

Позже сам Фюле заявил, что двери в Европу для Украины остаются открытыми, и даже сказал, что Соглашение об ассоциации может быть подписано на ближайшем саммите Украина-ЕС, предварительно запланированном на конец зимы-начало весны следующего года.

Наконец, в Евросоюзе заявили, что ожидают разъяснений официального Киева о приостановке евроинтеграции Украины.

22 ноября вице-президент США Джо Байден в телефонном разговоре с Президентом Украины Виктором Януковичем выразил разочарование решением украинского правительства отложить Ассоциацию с ЕС. Кроме того, стало известно, что госсекретарь США Джон Керри отменил визит в Украину, поскольку в Вашингтоне уже не видят смысла в такой поездке.

"Главред" обратился за комментариями по поводу срыва процесса подписания Соглашения об ассоциации к украинским политологам. Так, президент аналитического центра "Открытая политика" Игорь Жданов считает, что после этого решения Кабмина Украина получит финансовую помощь от Москвы и будет втянута в Таможенный союз.

Политический аналитик Александр Палий тоже уверен, что на решение украинской власти повлияла Россия, и уверен, что РФ, в любом случае, попытается подчинить себе украинское руководство.

Кстати, в тот же четверг, 21 ноября, Рада не выполнила несколько требований ЕС. Для начала, правда, был принят один из еврозаконов - об изменении законодательства о выборах. Документ ВР принимала конституционным большинством - голосами 365 из 423 нардепов, зарегистрированных в сессионном зале. Не голосовала в полном составе фракция КПУ.

Потом Рада занялась рассмотрением законопроектов по лечению заключенных за границей и провалила сразу 6 законов по вопросу освобождения Юлии Тимошенко. Оппозиция встретила такой результат голосования громким скандированием "Ганьба!" Фоторепортаж о том, как Рада провалила голосование по Тимошенко, смотрите здесь.

Позже лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк предложил президенту Януковичу подписать подготовленный оппозицией проект указа о помиловании Тимошенко.

В то же время находящийся в Вене Янукович заявил, что решение вопроса Тимошенко должно происходить в плоскости украинских законов.

"Поэтому вопрос Тимошенко является очень противоречивым. Тимошенко - это такая фигура в украинской политике, которая неоднократно сталкивалась с нарушениями законов в разные времена", - сказал Янукович.

Исходя из решения по приостановке евроинтеграции, сложно предположить, будет ли ВР вообще рассматривать законопроекты, касающиеся вопроса Тимошенко.

Оценки по поводу остановки евроинтеграции читайте в аналитических статьях "Главреда": Отказ от Европы и новый кризис: Украина пошла ва-банк

Отказ от Европы: Тимошенко останется в тюрьме, а Украина будет торговаться

видео: 5 канал, Громадське ТБ