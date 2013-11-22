Отказ от Европы: Тимошенко останется в тюрьме, а Украина будет торговаться

22 ноября 2013, 02:45

Громкие заявления насчет евроинтеграции пока напоминают элементы торга.

Будущее Украины в ЕС пока непонятно

Виктор Янукович в очередной раз показал умение решать сложные проблемы чужими руками, оставляя при этом за собой возможность как согласиться с мнением "ответственных товарищей", так и возразить им. За неделю до Вильнюсского саммита парламент сказал четкое "нет" по неудобному вопросу Тимошенко, а Кабмин нажал на тормоз евроинтеграции из-за нежелания ЕС подкрепить устремления Украины рублем. Глава государства пока своего последнего слова не сказал и может выдерживать паузу до 28 ноября.

Почетное право ответить на вопрос о судьбе Тимошенко президент делегировал парламенту еще месяц назад. Создание законодательных основ для ее выезда на лечение за рубеж превратилось фактически в последнюю задачу, правильное решение которой гарантировало положительный ответ ЕС на вопрос о подписании Соглашения об ассоциации. И этого не скрывали европереговорщики, в ежедневном режиме штурмовавшие кабинеты представителей украинской власти по разным адресам.

Но, в отличие от двух других ожидаемых к концу ноября законов - "О прокуратуре" и внесении изменений в закон о выборах народных депутатов - явного прогресса по решению проблемы Тимошенко не наблюдалось. Оптимистичный настрой переговорщиков, с которым они постоянно выходили после очередного рандеву с Виктором Януковичем, сегодня испортила Верховная Рада, провалившая все шесть законопроектов на эту тему.

Хотя Пэт Кокс и Александр Квасьневский намерены работать в рамках своей "освободительной миссии" до последнего дня и уже заявили о готовности придти в парламент в пятницу, 22 ноября, вероятность успешного решения поставленной перед ними задачи в ближайшее время невысока. Скорее всего, Юлии Тимошенко придется дожидаться оправдательного вердикта Европейского суда по правам человека в заключении на Родине. Во всяком случае, ее вопрос после того, как украинское правительство поставило евроинтеграцию на паузу, переходит в разряд второстепенных.

Что же касается результатов саммита в Вильнюсе, то они во многом будут зависеть от реакции лидеров Евросоюза на сегодняшний демарш со стороны Кабмина Азарова. Испытанный европейцами шок от решения правительства остановиться за метр от пересечения еврофинишной прямой силен, но, скорее всего, прагматизм возьмет верх над эмоциями. К тому же, в Брюсселе уже должны были привыкнуть к кульбитам Януковича, успешно кормившего "завтраками" своих визави поразительно долго. На фоне показательной недоговороспособности отечественных парламентариев финт президентского подчиненного Азарова выглядит как последний аргумент в затянувшемся споре.

В последнее время руководство Украины усиленно пыталось согласовать финансовую составляющую поворота в сторону ЕС. Но не слишком в этом преуспело. Европейские партнеры упорно не замечали призывов помочь материально и поддержать морально в переговорах с МВФ и другими финансовыми организациями, а также в противостоянии торговому и газовому давлению России. Поэтому громко объявленная пауза в отношениях, без уточнения сроков остановки, но с намеком на готовность развернуться в сторону восточного соседа, вполне может оказаться еще одним способом достучаться в наглухо закрытые двери. Ведь, хоть президент Литвы и обещала содействие в переговорах с МВФ после Вильнюса, но в фонде жестко заявили о намерении настаивать на прежних условиях кредитования, неприемлемых для украинской власти, и посоветовали не связывать Ассоциацию с получением денег.

Оперативное одобрение остановки Украины на пути в Европу со стороны российского руководства и готовность Владимира Путина участвовать в трехсторонних переговорах по поиску путей повышения объемов украино-российского товарооборота, заявленная еще до обнародования решения Кабмина, должна стать для ЕС дополнительным доводом в пользу того, что выбрасывать белый флаг в геополитической войне рано. Да и Виктор Янукович, не на шутку обеспокоенный ухудшением торговли с Россией, вряд ли захочет оказаться политическим и экономическим банкротом после разворота на Восток. Ведь о том, как там придерживаются достигнутых договоренностей, он знает не понаслышке.    

Стоит обратить внимание еще на один нюанс: отказ от евроинтеграции – сильный козырь для оппонентов действующего президента. До обещанного ими импичмента, конечно, дело не дойдет, но оттеснить лидера Партии регионов с первого места в рейтинговой таблице под лозунгом "Янукович лишил нас европейских зарплат и пенсий" будет гораздо легче. Сомнительно, что он сделает такой подарок своим конкурентам на президентских выборах. Да и высокий фактор евроожиданий среди украинцев тоже не стоит недооценивать.  

Громкие заявления и неожиданные решения за несколько дней до Вильнюсского саммита пока больше напоминают неотъемлемые элементы торга, в котором стороны в поиске оптимального товара и цены то демонстрируют готовность купить предложенное, доставая кошелек, то вдруг вспоминают о важности перламутровых пуговиц, уточняя "Нет? Ну, будем искать". И перечень требований и пожеланий будет уточняться до конца ноября. Уходить с рынка с пустыми руками не хочется ни одной из сторон.

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