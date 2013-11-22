Реакция России на отказ Украины от ЕС: сенсация и торжество здравого смысла

Российские политики прокомментировали решение украинского Кабмина о приостановке евроинтеграции и подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС.

В целом, в РФ позитивно восприняли решение украинской власти, хотя некоторые назвали его сенсацией. В частности, такого мнения придерживается глава международного комитета Совета Федерации России Михаил Маргелов, пишет РИА Новости.

"Внешняя политика нашего соседа, Украины, только кажется экстравагантной, а на самом деле она что ни на есть практичная. Хотя, конечно, то, что произошло в четверг — бесспорная сенсация, если учесть все, что было наговорено и даже наработано ради Ассоциации с Евросоюзом", — сказал политик. При этом он оговорился, что, "правда, были одиночные прогнозы, которые утверждали, что все именно так и случится, что в самый последний момент Украина даст ход назад — она и дала этот ход".

По словам Маргелова, "подозрения в возможности такого виража возникли на стадии обсуждения закона, по которому опальная Тимошенко могла бы лечиться в Германии".

"Евросоюз, разумеется, включил в перечень условий соглашения облегчение участи бывшего премьера Украины… и вот фракция правящей партии в Раде проваливает этот закон, но ведь это верхушка именно правящей партии и затеяла всю историю с ассоциацией с Евросоюзом", — отметил российский сенатор.

Он уверен, что "по той же логике президент Янукович в Вене говорил о неизменности пути Украины в Евросоюз, а в то же время Кабинет министров Украины в Киеве подготовил документ, в котором правительство отреклось от "европейского выбора", и судя по всему, своевременно".

Также Маргелов назвал причину такого "отречения". По его мнению, это то, что "уже на стадии подготовки к ассоциации экономика Украины дала ощутимый крен из-за падения торговых отношений с СНГ, а Евросоюз, очевидно, не собирается компенсировать эти потери целиком".



"Попадать же в кабалу МВФ Украине не хочется — там за каждым даваемым взаймы долларом следует требование социально-экономического, а то и политического порядка. Теперь курс Украины будет решаться на трехсторонней комиссии при участии Евросоюза и России", — отметил Маргелов.

Вместе с тем, глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ, связям с соотечественниками и евразийской интеграции Леонид Слуцкий назвал решение Киева приостановить евроинтеграцию правильным и направленным на поддержание суверенитета, территориальной целостности и независимости украинского государства и его экономики.

"Решение Кабинета министров Украины о приостановлении процесса подготовки к заключению соглашения об ассоциации Украины и ЕС — это голос здравого смысла. Действительно, нужно посмотреть, насколько Украина утратит самостоятельность в принятии решений касательно национальной экономики, государственной безопасности, насколько все эти положения будут утрачиваться при ассоциации и как сложно будет восстановить после этого объем промышленного производства в рамках торгово-экономических отношений с Россией и другими государствами СНГ", — сказал российский депутат.



"В любом случае, решение о евроинтеграции — это суверенное право Украины. Но стоит напомнить, что ряд, прежде всего, украинских экспертов говорили о пагубных последствиях ассоциации с ЕС для национальной экономики и безопасности Украины, ее самостоятельности, а также предупреждали о не просчитанных до конца последствиях принятия Соглашения об ассоциации. Требуется тайм-аут. И именно здесь здравый смысл восторжествовал", - добавил он.

Также он приветствовал решение Украины.

Напомним, в Евросоюзе, напротив выразили разочарование по поводу решения Украины.

Кроме того, вечером 21 ноября в центре Киева собрался "Евромайдан" - от 1500 до 2000 человек вышли на центральную площадь страны протестовать против остановки евроинтеграции. Больше об отказе Украины от сближения с ЕС читайте в спецтеме "Главреда".