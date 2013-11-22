В Европе рассказали, чем Украине грозят Россия и отказ от Ассоциации

Министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт предупредил, что в результате отказа Киева от евроинтеграции Россия может стать владельцем стратегических объектов украинской экономики.

Об этом евродипломат заявил на конференции в Институте Брукингса в США, посвященной Восточному партнерству, сообщает "Украинская правда".



"Мы оставляем наши двери открытыми для Украины. Но это решение Украины - входить ли в эти двери", - сказал Бильдт.

Он также прогнозирует, что Президент Виктор Янукович получит деньги от РФ на специальных условиях, и в результате "Россия может стать владельцем стратегических объектов украинской экономики".

Также глава МИД Швеции предупредил, что отказ Украины от Ассоциации остановит ее модернизацию. Он выразил опасение, что после решения приостановить евроинтеграцию "Украина идет не на восток и не на запад, а вниз. Из-за проблем в экономике".

Напомним, решение приостановить евроинтеграцию Украины Кабмин принял в четверг, 21 ноября. Больше об этом решении и комментариях, прозвучавших по его поводу, читайте в спецтеме "Главреда".