Украина от Львова до Донецка выходит на Евромайдан: опубликованы фото

Cегодня ночью в крупных городах Украины прошли cтихийные митинги.
Стихийные манифестации этой ночью прошли в Ужгороде, Донецке, Ивано-Франковске, Львове, Харькове, Луцке, сообщает Zaxid.net.
Во Львове активисты собираются у памятника Тарасу Шевченко во Львове. Всех, кто планирует присоединиться к акции, они просят принести теплую одежду, карематы и термосы с чаем.
Как ранее писал "Главред", 21 ноября правительство решило приостановить процесс подготовки к заключению соглашения об ассоциации с ЕС.
В ночь на 22 ноября на Майдане Независимости в Киеве собралось около двух тысяч человек, чтобы выразить недовольство решением правительства.
Напомним, вечером 21 ноября миссия Европарламента в составе экс-президентов Пэта Кокса и Александра Квасьневского выразили глубокое разочарование решением правительства Украины отложить подписание Соглашения об ассоциации с Евросоюзом и призвала президента Януковича сдержать слово.
Фото: twitter.com