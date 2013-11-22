Украина от Львова до Донецка выходит на Евромайдан: опубликованы фото

В разных регионах Украины в ночь с 21 на 22 ноября люди вышли на митинги против приостановки подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС.

Стихийные манифестации этой ночью прошли в Ужгороде, Донецке, Ивано-Франковске, Львове, Харькове, Луцке, сообщает Zaxid.net.

Во Львове активисты собираются у памятника Тарасу Шевченко во Львове. Всех, кто планирует присоединиться к акции, они просят принести теплую одежду, карематы и термосы с чаем.

Как ранее писал "Главред", 21 ноября правительство решило приостановить процесс подготовки к заключению соглашения об ассоциации с ЕС.

В ночь на 22 ноября на Майдане Независимости в Киеве собралось около двух тысяч человек, чтобы выразить недовольство решением правительства.

Напомним, вечером 21 ноября миссия Европарламента в составе экс-президентов Пэта Кокса и Александра Квасьневского выразили глубокое разочарование решением правительства Украины отложить подписание Соглашения об ассоциации с Евросоюзом и призвала президента Януковича сдержать слово.

Фото: twitter.com