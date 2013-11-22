Эксперт объяснил, кто может остановить евроинтеграцию Украины

Кабинет министров не имел права принимать решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом – для прекращения евроинтеграции как внешнеполитического курса Украины необходимо решение Президента и Верховной Рады.

Об этом в эфире 5 канала заявил эксперт по международным вопросам Василий Филипчук, сообщает УНИАН.

"Мы не остановили евроинтеграцию… После того, как Президент примет указ и Верховная Рада примет изменения в основы внешней политики, тогда можно говорить о том, что евроинтеграция прекратилась", – отметил эксперт.

Это мнение поддержал и народный депутат от Партии регионов Олег Царев.

"Если правительство само парафировало Соглашение, оно имеет право его отменить… Но я согласен, что сегодня рано говорить о изменении внешнеполитического курса", – считает парламентарий.

Как ранее писал "Главред", Кабинет министров Украины 21 ноября принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной, Евросоюзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами.

Миссия Европарламента в составе экс-президентов Пэта Кокса и Александра Квасьневского выразили глубокое разочарование решением правительства Украины отложить подписание Соглашения об ассоциации с Евросоюзом и призвала Президента Януковича сдержать слово.

Евросоюз также разочарован решением Украины приостановить подготовку к заключению Соглашения об ассоциации с ЕС.