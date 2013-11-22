Советник Путина об отказе от Ассоциации: Россия может уже не пойти навстречу Украине

Решение украинского Кабмина о приостановлении евроинтеграции было положительным, однако, не исключено, что запоздалым, ведь Россия уже может не пойти навстречу Украине. Об этом заявил советник президента РФ Владимира Путина, директор Института политических исследований Сергей Марков, сообщает "Сегодня".

"Я одобряю инициативу украинского Кабмина и думаю, что это правильное предложение. Азаров является в душе противником договора об ассоциации с Евросоюзом, но он лояльный к Януковичу политик, и поэтому поддерживал этот договор", - заявил российский политолог.

"Однако сейчас Янукович, возможно, понимает, что договор об ассоциации не выгоден для Украины. И поэтому украинское руководство ищет варианты, которые позволили бы улучшить этот договор или отказаться от него. Это решение — плюс для Украины. Но вопрос в том, не поздно ли оно прозвучало: Россия может уже не пойти навстречу Украине", - поделился мнением эксперт.

"Я считаю, все эти вопросы должны обсуждаться во время работы многосторонних комиссий, создание которых также инициирует украинское правительство. При этом российская сторона должна добиваться вступления Украины в Таможенный союз. То есть Москве необходимо вычеркивать все положения, которые не позволили бы Киеву впоследствии присоединиться", - подчеркнул Марков.

Ранее "Главред" сообщал, что глава МИД Литвы Линас Линкявичус заявил: Евросоюз ждет официальных разъяснений Киева в связи с решением приостановить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС.