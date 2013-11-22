Европа об отказе Киева от евроинтеграции: Украина многое потеряла

Украина много потеряла, отказавшись подписывать с Евросоюзом договор об ассоциации, считает верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Кэтрин Эштон.

Об этом она заявила в четверг, 21 ноября, вечером в Брюсселе, сообщает Deutsche Welle.

Дипломат заметила, что Евросоюз "сохраняет приверженность народу Украины, который получил бы наибольшую выгоду от договора в виде большей свободы и лучшего благосостояния". Будущее Украины зиждется на тесных связях с ЕС, указала Эштон.

Она отметила, что, подписав "самый амбиционный договор, который ЕС когда-либо предлагал стране-партнеру", Украина могла бы закрепиться на проводимом ей курсе реформ. Заключение соглашения об ассоциации стало бы также "ясным сигналом инвесторам во всем мире и международным финансовым организациям о том, что Украина серьезно настроена на модернизацию".

Украина могла бы продемонстрировать, что она является "предсказуемым и надежным партнером на международных рынках", - резюмировала Кэтрин Эштон.

Ранее "Главред" сообщал, что глава МИД Швеции Карл Бильдт предупредил: в результате отказа Киева от евроинтеграции Россия может стать владельцем стратегических объектов украинской экономики.

Фото: dni.com.ua