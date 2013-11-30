Украина вышла на Евромайдан: главные подробности

В центре Киева, на Майдане Независимости, продолжаются начавшиеся 21 ноября акции протеста против остановки евроинтеграции Украины - Евромайдан. Изначально акции в Киеве проходили в двух местах - на Майдане и Европейской площади, но после их участники объединились и отказались от политической символики. Несмотря на запреты судов на проведение акций протеста, Евромайданы проходят в 24 городах Украины.

В ночь на субботу, 30 ноября, 2 тысячи бойцов спецназа "Беркут", свезенных из восточных областей Украины, разогнали Евромайдан в Киеве (видео). Они сбивали людей с ног и избивали их дубинками до крови. Десятки людей были задержаны (фото разгона Евромайдана смотрите здесь).

Евромайдан уже попросил помощи у мировых лидеров. "Милиция сейчас калечит и убивает свой ​​народ, нам нужна Ваша помощь", - говорится в обращении.

Штурм Евромайдана. Свидетельства очевидцев

В пятницу, 29 ноября, утром главной темой для митингующих были события в Вильнюсе, где проходил самит "Восточного партнерства". К 10:00 в центре Киева собралось около двух тысяч человек. Известие о неподписании Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС встретили криками "Ганьба!".

А вечером 29 ноября, в 19.00 на Евромайдане началось народное вече, участниками котрого стали десятки тысяч человек. Первыми выступили участники студенческих стачкомов, заявившие о том, что украинцы - европейская нация, поэтому Украина должна была подписывать Ассоциацию с ЕС. Позже выступили лидеры оппозиции - Арсений Яценюк, Виталий Кличко и Олег Тягнибок.

Потом Евромайдан принял резолюцию, в которой потребовал от украинских властей подписания Ассоциации с ЕС, в противном случае пригрозил Президенту, Верховной Раде и Кабмину отставками. Полный текст резолюции читайте здесь.

Напомним, что вечер пятницы начался со стычек митингующих с "Беркутом". Несколько десятков бойцов спецназа заблокировали автобусы оппозиции с озвучкой, после чего особо "горячие головы" из числа митингующих пошли в атаку на правоохранителей.

Возле окруженных "Беркутом" автобусов на Майдане зажгли дымовые шашки. По команде несколько сотен милиционеров надели противогазы. Со стороны митингующих раздались возгласы, что шашки зажгли провокаторы.

Милиция и "Беркут" сначала оцепили Евромайдан. Два кордона были выставлены вдоль Крещатика от здания Главпочтамта до Дома профсоюзов, а потом вдоль Институтской. Однако позже оцепление было снято.

Майдан сторонников Януковича

В четверг, 28 ноября, утром в Киеве на Майдане Независимости митинговали около 400 человек. У стелы Независимости люди танцевали под песни украинских исполнителей и грелись возле импровизированных обогревателей, изготовленных из пустых металлических бочек.

Также этот день запомнился масштабным маршем студентов - до 15 тысяч человек прошли колонной по центру столицы. После этого организаторы Евромайдана заявили о новом рекорде для вечера буднего дня по количеству участников: вечером в четверг на акцию пришло несколько десятков тысяч людей.

Перед ними на Евромайдане выступил Святослав Вакарчук, который произнес эмоциональную речь и призвал "не сметь опускать руки". После этого он а-капелло исполнил композицию "Вставай", которую подпевал весь Майдан. Кроме того, на акцию в очередной уже раз пришла певица Руслана.

Не обошлось и без происшествий. Около часа ночи четверга неизвестные сожгли микроавтобус свободовца Виктора Поштаря, который обеспечивал Евромайдан продуктами.

В среду, 27 ноября, утром под Кабмином собралось около тысячи активистов и сотни "беркутовцев". Активисты вели себя спокойно, несмотря на то, что на заседание Кабмина не пропустили лидеров оппозиционных партий Арсения Яценюка, Виталия Кличко и Олега Тягнибока. Как сказал Кличко, на двери было написано "ремонт", и все двери здания правительства были заблокированы спецназовцами.

Позже на студенческий Евромайдан в Киеве собралось, по разным данным, от 7-ми до 15 тысяч человек, которые написали 250-метровое письмо Президенту Виктору Януковичу с требованием подписать Соглашение. Отметим, что студенты начали активно выходить на акции еще во вторник.

26 ноября акции в центре Киева проходили спокойно. В то же время, прозвучал ряд важных заявлений. После того, как на Европейской площади было зачитано обращение экс-премьера Юлии Тимошенко с призывом убрать с Евромайдана политическую символику и объединить митинги, было принято решение о том, что все протестующие будут собираться на Майдане Независимости. В итоге все участники Евромайдана перешли на центральную площадь Украины: фото того, как это было, смотрите здесь.

Кстати, днем ранее Тимошенко объявила бессрочную голодовку с требованием не останавливать евроинтеграцию Украины, а вечером в среду, 27 ноября, заявила, что готова остаться в заключении ради подписания Соглашения об ассоциации.

Кроме того, во вторник около 1500 студентов Киевского нацуниверситета Шевченко вышли на свой Евромайдан и объявили забастовку. К ним присоединились около 50 студентов Львовского национального университета, которые автобусом добрались до Киева. Свою акцию студенты также собрали на Майдане Независимости.

Объявили забастовку Киево-Могилянская академия, Киевский национальный экономический университет, а также Ужгородский национальный университет. Глава Минобразования и науки Дмитрий Табачник уже обратился к студентам и призвал их не поддаваться на провокации и анализировать факты.

Прокомментировал Евромайдан и Президент Виктор Янукович. В интервью украинским телеканалам он сказал, что аплодирует мирным акциям протеста в поддержку евроинтеграции.



В то же время, из заявлений главы государства стало понятно, что Соглашение об ассоциации с ЕС на саммите в Вильнюсе на этой неделе подписано не будет, как того требуют участники Евромайдана. Днем позже интервью Януковича вышло в телеэфире, главные заявления Президента о Евромайдане, Ассоциации с ЕС и других важных темах политики и экономики читайте здесь.



В понедельник, 25 ноября, на Европейской площади произошли масштабные стычки между митингующими и "Беркутом". Потасовка возникла из-за автомобиля, заехавшего на площадь. Активисты заявили, что в нем были провокаторы из спецслужб, и нашли в машине прослушивающую аппаратуру.

В итоге "Беркут" фактически отбил авто у протестующих (оно выехало по созданному силовиками коридору) и отступил - акция продолжилась. Видео драки на Евромайдане смотрите здесь.

Позже СБУ призналась, что в машине были ее сотрудники, и обвинила митингующих в правонарушении против них (в частности, был поврежден автомобиль). Оппозиция обвинила Службу безопасности в том, что та прослушивала митингующих, а в СБУ сказали, что ее сотрудники занимались предупреждением возможных взрывов в месте массового скопления людей.

В понедельник же утром активистам Евромайдана на Крещатике удалось отстоять свои позиции, хотя "Беркут" и оттеснил сторонников евроинтеграции к стеле Независимости. Позже силовики ушли с Майдана Независимости к Кабмину. У здания правительства собралось несколько отрядов милиции и четыре автобуса с "Беркутом". Происходили в этот день и стычки активистов и бойцов "Беркута" под Кабмином: фото смотрите здесь.

Еще вечером в воскресенье, 24 ноября, "Беркут" пытался разогнать акцию на Майдане и Европейской площади. Произошли драки, но митинг разогнать не удалось. Видео с места разгона Евромайдана смотрите здесь.



А в среду, 27 ноября, Печерский райсуд Киева дал активисту свободовцу Олегу Матяшу два месяца ареста за драку с "Беркутом". Судью не смутило то, что истец - пострадавший "беркутовец" - заявил, что за медицинской помощью не обращался и проблем со здоровьем в результате столкновений нет, а у активиста были видны синяки. Получил двухмесячный арест и другой задержанный свободовец - Виталий Благодарный.

В воскресенье же в Киеве прошел масштабный марш Евромайдана, который собрал более 100 тысяч участников. Они вышли из парка Шевченко и прошли до Европейской площади, там состоялось народное вече "За Европейскую Украину". Митингующим было зачитано письмо Юлии Тимошенко с требованием к украинским властям о подписании Ассоциации.

Как писали в соцсетях участники марша, шествие разрослось до 200 тыс. человек, а митингующими были заполнены не только Европейская площадь, но и Майдан Независимости, а также Крещатик. Фото с народного вече смотрите здесь.

Евромайдан в Киеве

После того, как вече приняло резолюцию с требованием о подписании Ассоциации с ЕС, колонны митингующих двинулись от Европейской площади к зданию Кабмина и Верховной Рады. Там произошло несколько стычек.

Репортаж "Главреда" с Евромайдана читайте здесь

Прямую видеотрансляцию с Евромайдана смотрите здесь

По-разному проходят Евромайданы в других городах Украины. В ночь на 25 ноября милиция разогнала акцию в Одессе. "Сотни милиционеров оцепили площадь по периметру возле памятника Дюку де Ришелье. Участникам Евромайдана зачитали решение областного административного суда, после чего за ограждение были запущены около 30 человек спортивного телосложения, которые силой смели на своем пути все палатки и флаги и погрузили в грузовик", говорится в сообщении пресс-служба одесского Евромайдана. Отметим, что вечером в понедельник Евромайдан в Одессе снова собрался, несмотря на запрет суда.

Происходили конфликты и в других городах - в ночь на 23 ноября были снесены палатки митингующих в Николаеве, а вечером 25 ноября был разогнан Евромайдан в Днепропетровске.

24 ноября в Донецке на Евромайдан вышли более 200 человек и заявили, что планируют проводить акцию бессрочно. Здесь протесты проходили спокойно.



Во Львове участники всеукраинского Евромайдана установили флаг ЕС на Высоком Замке, высшей точке города, а в 14.00 возле памятника Шевченко состоялся митинг. В понедельник на Евромайдан во Львове вышли студенты, которые забросали снежками обладминистрацию.

А в Черкассах вечером 23 ноября милиция не дала активистам Евромайдана установить палатки на Соборной площади возле облгосадминистрации и подралась с участниками акции. В конфликте участвовали около сотни милиционеров, но активистов было в полтора-два раза больше.

Отметим, что активисты во многих городах страны провели на площадях не только дни - они дежурили также и ночью. Как это было - смотрите на фото активистов из социальных сетей.

Кроме того, движение "Евромайдан" обрело международный размах. В сети уже появилась интерактивная карта, на которой отражены все города, в которых организованы Евромайданы.

Евромайдан, напомним, стартовал в Киеве вечером 21 ноября, когда Кабмин издал распоряжение о приостановке подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС.

Аналитику "Главреда" на тему Евромайдана читайте внизу статьи.

Фото: Facebook Юрия Луценко, Владислава Мусиенко, Николая Княжицкого, Богдана Уцехи, @vovanidze, byut.com.ua, comments.ua, видео: youtube.com, 5 канал, Украинская правда, Громадське ТБ; Радио Свобода.