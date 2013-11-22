США надеются, что Украина передумает насчет Ассоциации: еще есть время

Соединенные Штаты выразили сожаление в связи с тем, что Кабинет министров Украины принял решение приостановить ассоциацию с ЕС, но считают, что у Киева еще есть время для того, чтобы передумать.

Об этом заявила официальный представитель госдепартамента США Дженнифер Псаки на брифинге в Вашингтоне, сообщает Украинская правда со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Если сообщения на эту тему соответствуют действительности, и если это окончательное до саммита ЕС в Вильнюсе решение украинского правительства, то мы разочарованы", - сказала дипломат.

В то же время, Псаки отметила, что у Украины еще есть время все исправить.

"Мы верим, что еще достаточно времени для того, чтобы устранить все имеющиеся препятствия на пути подписания Соглашения об ассоциации при условии приложения усилий и соблюдения обязательств".

Как ранее писал "Главред", Кабинет министров 21 ноября принял решение о замораживании подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации Украина–ЕС на Вильнюсском саммите 28 ноября.