Азарова в Раде встретили криками "Ганьба!" - Рыбак закрыл заседание

Началось заседание Верховной Рады, на которое для участия в Часе вопросов к правительству прибыл премьер-министр Николай Азаров.

Оппозиция встретила Азарова возгласами "ганьба!", сообщает УНИАН.

Он начал выступление с объяснения причин приостановки подготовки Соглашения об ассоциации с ЕС.

Депутаты от оппозиции начали криками заглушать его выступление. В ответ Азаров сказал, чтобы они послушали, потому что "поорать всегда успеют".

Несколько депутатов от фракции "Батькивщина" подошли к ложе правительства и стали расстилать флаги ЕС на рабочих местах Азарова, первого вице-премьера Сергея Арбузова и вице-премьера Юрия Бойко. Члены правительства, занимающие свои места, сняли эти флаги.

Депутаты от фракции Партии регионов стояли возле правительственной ложи, чтобы не пропустить к ней оппозицию.

Члены правительства покинули парламент под возгласы "Ганьба!". В результате спикеру Владимиру Рыбаку пришлось закрыть сегодняшнее заседание ВР, мотивируя свое решение невозможностью работать.

Фото: FacebookАндрея Пышного, Facebook Ирины Геращенко, видео: Громадське ТБ

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