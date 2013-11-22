Азарова в Раде встретили криками "Ганьба!" - Рыбак закрыл заседание

Премьера встретили криками "Ганьба!"
Оппозиция встретила Азарова возгласами "ганьба!", сообщает УНИАН.
Он начал выступление с объяснения причин приостановки подготовки Соглашения об ассоциации с ЕС.
Депутаты от оппозиции начали криками заглушать его выступление. В ответ Азаров сказал, чтобы они послушали, потому что "поорать всегда успеют".
Несколько депутатов от фракции "Батькивщина" подошли к ложе правительства и стали расстилать флаги ЕС на рабочих местах Азарова, первого вице-премьера Сергея Арбузова и вице-премьера Юрия Бойко. Члены правительства, занимающие свои места, сняли эти флаги.
Депутаты от фракции Партии регионов стояли возле правительственной ложи, чтобы не пропустить к ней оппозицию.
Члены правительства покинули парламент под возгласы "Ганьба!". В результате спикеру Владимиру Рыбаку пришлось закрыть сегодняшнее заседание ВР, мотивируя свое решение невозможностью работать.
Фото: FacebookАндрея Пышного, Facebook Ирины Геращенко, видео: Громадське ТБ
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