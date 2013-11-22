Сегодня Рада не будет рассматривать законы по Тимошенко

В пятницу, 22 ноября, Верховная Рада не будет заниматься рассмотрением законопроектов о лечении заключенных за рубежом, касающихся Юлии Тимошенко. Как рассказал нардеп от "Батькивщины" Александр Турчинов, такого вопроса в повестке Рады нет, потому что власть "взяла курс на Россию".

Об этом он сказал в комментарии УНИАН, отвечая на вопрос относительно отсутствия в сегодняшней повестке дня "вопроса Тимошенко" и законопроекта о прокуратуре.

"Почему? Потому что они (власть — Ред.) приняли решение идти под Россию", - сказал депутат.

В то же время, на вопрос, будет ли оппозиция блокировать трибуну, Турчинов сказал: "Посмотрим".

В свою очередь, лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк вообще отказывается давать журналистам какие-либо комментарии.

Ранее "Главред" сообщал, что вчера лидеры фракций договорились, что Рада сегодня утром рассмотрит евроинтеграционные законопроекты о прокуратуре и о предоставлении возможности Тимошенко лечиться за рубежом.