Украина объяснила отказ от Ассоциации шантажом России – СМИ

По словам Президента Виктора Януковича, Украина не может подписать Соглашение об ассоциации с ЕС из-за экономического давления и шантажа России.

Об этом он заявил в телефонном разговоре с президентом Литвы Далей Грибаускайте, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на агентство BNS.

"Украина не устояла перед экономическим давлением и шантажом. Ей грозили ограничить импорт торов в Россию, особенно компаний Восточной Украины, где сконцентрирована основная часть промышленности, в которой заняты сотни тысяч людей. Считается, что Украина понесет миллиардные убытки. Такие причины своего решения назвал президент Янукович во время телефонной беседы с президентом на этой неделе", – сообщила агентству BNS советник литовского президента Нялюпшене.

"Таким образом, мы видим союзы, которые создаются нецивилизованными средствами давления, и такие союзы не могут быть долговечными", – подытожила она.

Как ранее писал "Главред", 21 ноября Украина официально приостановила подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС.

Напомним, в Госдуме РФ решение Украины о приостановке подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации назвали сенсацией и " голосом здравого смысла".

В то же время в Европе уверены, что, Украина потеряла много инвестиций после отказа от евроинтеграции.