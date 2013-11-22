Азаров назвал отказ Украины от Ассоциации с ЕС тактическим решением

В пятницу, 22 ноября, вступая в Верховной Раде, премьер Николай Азаров заявил, что решение Кабмина о приостановке подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС носит тактический характер, оно вызвано сложившейся экономической ситуацией.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Решение приостановить подписание Соглашения об ассоциации и создание ЕС сложное, но единственно возможное в этой экономической ситуации, которая сложилась в Украине", - сказал он, выступая в Верховной Раде в пятницу.

"Это решение продиктовано исключительно экономическими причинами, нисколько не меняя стратегического направления развития Украины, закрепленного законом об основах внутренней и внешней политики.

Депутаты от оппозиции начали кричать, не давая премьеру возможности говорить, соощает УНИАН. Тогда Азаров обозвал их "мастерами на брехню".

"Орать вы всегда можете. Я это знаю прекрасно. То, что вы большие мастера на брехню, - это всегда было известно", - заявил Аазаров.

Ранее "Главред" сообщал, что вчера Кабмин решил приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Это решение было принято в связи с необходимостью восстановления утраченных объемов торговли с Россией.

Также напомним, что глава МИД Швеции Карл Бильдт предупредил: в результате отказа Киева от евроинтеграции Россия может стать владельцем стратегических объектов украинской экономики.