Оппозиция грозит Кабмину отставкой: начали сбор подписей

Оппозиционные фракции в Верховной Раде начали сбор подписей депутатов под резолюцией о недоверии Кабинету министров Украины во главе с Николаем Азаровым.

Об этом в ходе брифинга заявил глава фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк, сообщает УНИАН.

"Мы начали сбор подписей и внесли резолюцию о недоверии Кабмину", – сказал он.

По словам Яценюка, правительство, приняв решение о приостановке подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС, нарушило все возможные законы и предписания, и поэтому должно быть отправлено в отставку.

В этом контексте Яценюк призвал все людей "выйти на Майдан 24 ноября, чтобы показать, "кто в стране хозяин и бороться за свои права и европейское будущее".

Как ранее писал "Главред", выступая 22 ноября в Верховной Раде, премьер Николай Азаров заявил, что решение Кабмина о приостановке подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС носит тактический характер, оно вызвано сложившейся экономической ситуацией.

Напомним, Виктор Янукович в телефонном разговоре с президентом Литвы Далей Грибаускайте рассказал, что Украина не может подписать Соглашение из-за экономического давления и шантажа России.