Отказ от Европы и новый кризис: Украина пошла ва-банк

22 ноября 2013, 14:39

Киев еще может подписать Соглашение об ассоциации.

Вчерашний день ознаменовал начало нового политического кризиса в Украине. Неожиданное решение правительства об остановке подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС является юридически маловесомым, но стало катализатором интересных процессов в Украине.

Скандальному распоряжению правительства, которое оперативно появилось в открытом доступе, предшествовали принятие парламентом евроинтеграционого закона "О выборах" и торпедирование всех вариантов законопроектов, способных обеспечить лечение заключенных за границей. Партия регионов (за исключением Нестора Шуфрича) и коммунисты не голосовали за перспективу выезда Юлии Тимошенко на лечение, а без их участия оппозиционеры и внефракционные депутаты не дотянули даже до 200 голосов.

Фиаско законопроектов случилось на глазах у Пэта Кокса и Александра Квасьневского, прибывших в парламент. Еще один европейский политик, еврокомиссар по вопросам расширения и соседства Штефан Фюле, отменил визит в Украину. Не исключено, что он оперативно вылетел в Вену, где с двухдневным визитом находится Виктор Янукович.

Решение Кабмина стало неожиданностью, а слова вице-премьера Юрия Бойко о том, что Украина рассчитывала на получение компенсации за потери на российском рынке, воспринимались как издевка. Процесс сближения позиций с ЕС продолжается не один год, сомнительно, чтобы экономические последствия этого шага не были просчитаны заранее. Да и позиция России была вполне очевидной, это теперь Владимир Путин с чувством глубокого удовлетворения может заявлять, что не против подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а категорически отрицает только вступление Украины в НАТО. Россия может поставить себе плюсик в графе "влияние на украинские события", если только распоряжение Кабмина не стало политической игрой.

Напомню, что на 24 ноября представители оппозиции назначили большой проевропейский митинг. Недоверие к способности оппозиционеров быть реальной альтернативой власти создавало реальные проблемы с мобилизацией участников, хотя всем очевидно: если в Киеве свое "ДА" сближению с Европейским Союзом скажет меньше людей, чем на 100-тысячном митинге в Кишиневе три недели назад, о сближении с ЕС можно забыть на продолжительное время. Решение правительства стало катализатором всплеска гражданской активности, проявившейся в стихийном Евромайдане в центре Киева и увеличении количества желающих поддержать евроинтеграцию в ближайшее воскресенье.

Парламентские оппозиционеры уже назвали Николая Азарова предателем, а его выступление в Верховной Раде встретили криками "Ганьба". Попытка уволить премьера, возможно, еще будет предпринята, но не приведет к успеху: голосов для этого у оппозиции нет, а коммунисты не собираются атаковать автора "разворота к России". Зато Верховная Рада вполне может рассмотреть законопроект "О прокуратуре" (правда, на оперативно закрытом заседании в пятницу этого сделано не было), после принятия которого единственным формальным препятствием к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС станет пребывание в заключении Юлии Тимошенко.

Вот здесь и начинается самое интересное. В окружении Виктора Януковича особо не скрывали опасений главы государства, что выехавшая на лечение в Германию Тимошенко "неожиданно" окажется на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе, где привлечет к себе массу внимания. Поэтому "вопрос Тимошенко", если и будет решен, то до конца года. Пока же украинский президент услышал главное, полагаю, не только по дипломатическим каналам: ЕС и США готовы оказать финансовую помощь Украине и выдержать паузу в отношении экс-премьера. Вчерашние комментарии европейских политиков сквозь разочарование позволили расслышать: мяч остается на поле Украины, ей предстоит сделать следующий удар.

Как известно, разворот к России обозначил Николай Азаров, возможный уход на пенсию которого с последующим формированием "команды реформаторов" могли бы сбросить с власти груз накопившихся социальных проблем и позволить Виктору Януковичу войти в 2014 год с серьезно обновленной командой. И – как бы невероятно это ни звучало сегодня – с подписанным Соглашением об ассоциации с ЕС, дающим основания рассчитывать на расширение электоральной базы.

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Россия Евросоюз Европа Янукович Евгений Магда Соглашение об ассоциации Азаров ассоциация Украина-ЕС аналитика отказ от ЕС
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