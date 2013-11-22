Евромайдан в Киеве: опубликованы новые фото

В четверг, 21 ноября, вечером сторонники подписания Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, возмущенные решением Кабмина о приостановке евроинтеграции, в Киев вышли на новый Майдан.

К утру пятницы, на Майдане оставалось около 150 человек, однако к вечеру их может возрасти до нескольких тысяч, сообщает ЛИГАБизнесИнформ.

А на 24 ноября планируется народное вече в столичном парке Шевченко.

"Герои Украины - это вы!" - обращаются со сцены к тем, кто выстоял ночь на холоде и под дождем.

Напомним, что ночью, по разным данным, в центре столицы собралось от 1000 до 1500 человек. Также в центр Киева приехало несколько автобусов с силовиками.

На Майдан пришли оппозиционные Арсений Яценюк, Виталий Кличко и его брат Владимир, Олег Тягнибок и экс-министр внутренних дел Юрий Луценко.

Напомним, что киевские власти обратились в суд, который запретил устанавливать палатки на Майдане, Крещатике и Европейской площади.

Ранее "Главред" сообщал, что аналогичные акции прошли в других городах Украины (фото). Свои "евромайданы" проводят Ужгород, Львов, Ивано-Франковск, Луцк, Донецк и Харьков.

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