Европа отказалась от переговоров по Украине с участием России

22 ноября 2013, 11:55

Переговоры при участии России не являются выходом из ситуации

Предложение украинского правительства, которое 21 ноября остановило процесс подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС, о проведении переговоров в трехстороннем формате ЕС–Украина–Россия "не является выходом и не имеет прецедентов".

Об этом заявил министр председательствующей в ЕС Литвы Линас Линкявичус, сообщает УНИАН.

"Предложение относительно проведения трехсторонних переговоров – не выход из ситуации и не имеет прецедентов. Предложение ЕС относительно двусторонних переговоров остается в силе, и мы не видим роли для третьих стран в этом процессе", – говорится в специальном заявлении, распространенном миссией Литвы при ЕС.

В ЕС считают, что отсрочка подписания Ассоциации не имеет смысла.

"Мы не верим в какое-либо отложение подписания Соглашения. Это убрало бы шансы на подписание и отложило бы выгоды, которые Соглашение об ассоциации дало бы в перспективе украинцам", – говорится в заявлении.

"Европейский Союз всегда говорил, что будет готов подписать Соглашение об ассоциации – наиболее амбициозный из подобных документов – если и когда Украина будет готова. ЕС всегда настаивал, что окончательный выбор относительно проведения нужных реформ лежит на украинцах. Принимая во внимание, сколько уже было сделано на этом пути, мы сожалеем о решении правительства Украины", – добавил Линкявичус в своем заявлении.

Он еще раз отметил, что в сложившейся ситуации Президент Украины Виктор Янукович должен взять политическую инициативу в свои руки ради "воплощения европейских устремлений украинского народа".

"Украина, страна с 46-миллионным населением, стала ближе к Европейскому Союзу в последние годы. Как представляется, народ Украины уже решил, что он хочет принадлежать к европейской семье", – говорится в заявлении.

В Этом контексте литовский министр добавил, что планы парафирования Соглашений об ассоциации и зоне свободной торговли с Грузией и Молдовой на вильнюсском саммите "Восточного партнерства" 28-29 ноября остаются в силе.

Как ранее писал "Главред", 21 ноября Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной, Евросоюзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами.

Позже вице-премьер-министр Юрий Бойко заявил, что переговоры об ассоциации будут приостановлены до тех пор, пока не разрешится вопрос о предоставлении со стороны Европейского Союза компенсаций от потерь Украины, которые могут произойти от снижения торговли с РФ, а также странами СНГ в случае подписания Украиной документа.

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