Катеринчук опротестовал в суде решение Кабмина отказаться от евроинтеграции

Сегодня, 22 ноября, Европейская партия Украины, которую возглавляет народный депутат Николай Катеринчук, обратилась в Окружной административный суд города Киева с исковым заявлением о признании незаконным и признании недействующим распоряжения Кабинета Министров Украины от 21 ноября 2013 № 905- р "О заключении Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским Сообществом по атомной энергии и их государствами - членами, с другой стороны", которым, среди прочего, предусмотрено "приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом".



"Верховная Рада Украины в пределах своих полномочий, определенных Конституцией Украины, признала европейскую интеграцию государства, последующее заключение Соглашения об ассоциации с ЕС и членство в ЕС в качестве приоритетного направления внешней политики Украины. Поэтому принятое вчера правительством Азарова распоряжение противоречит этим нормам", - подчеркнул Николай Катеринчук, комментируя исковое заявление, пишет пресс-служба партии.



"Кроме того, это распоряжение не только противоречит Закону Украины "О Кабинете Министров Украины", но и нарушает права большинства украинцев на европейский выбор, который поддерживается большинством украинского общества. В частности, об этом свидетельствуют результаты последних очередных выборов народных депутатов Украины, которые состоялись 28 октября 2012 года. Так, согласно данным, размещенным на официальном сайте ЦИК более половины избирателей, принявших участие в голосовании, поддержали те политические партии, в программах которых четко определен евроинтеграционный курс развития Украины. В числе них как оппозиционные, так и политические партии власти", - сообщил народный депутат.



Европейская партия Украины считает, что суд имеет все законные основания, чтобы немедленно остановить действие упомянутого распоряжения Кабинета Министров Украины и таким образом обеспечить реализацию стремлений большинства граждан Украины на интеграцию в Европейский союз.