Тимошенко согласилась на выезд "в кандалах", а Ассоциации нет - дочь

Дочь Юлии Тимошенко - Евгения – считает, что приостановив процесс подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, Украина может потерять самый большой шанс в истории.

Об этом она сказала в интервью "Польскому радио".

По ее мнению, персональную ответственность за это решение несет Президент Виктор Янукович, который, вместе с парламентским большинством, хочет заблокировать все законы, которые приближают Украину к Евросоюзу.

По ее словам, из-за такой политики становятся бесполезными усилия многих людей, которые направлялись к сближению Украины с ЕС.

Евгения напомнила, что Юлия Тимошенко обратилась с призывом к оппозиции поддержать все законы, которые должны быть условием подписания Соглашения об ассоциации с ЕС и приняла бы все решения, которые приблизили бы ее страну к Евросоюза.

Также экс-премьер согласилась на выезд из Украины "в кандалах" - отметила Евгения Тимошенко.

Ранее "Главред" сообщал, что вчера Кабмин решил приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Это решение было принято в связи с необходимостью восстановления утраченных объемов торговли с Россией.

А уже сегодня в Верховной Раде премьер Николай Азаров заявил, что решение Кабмина носит тактический характер и было вызвано сложившейся экономической ситуацией.