Евродепутат считает, что ЕС не предложил Украине "пряников"

Миссия Кокса-Квасьневского слишком увлеклась решением "вопроса Тимошенко" и совершенно забыла о том, что евроинтеграционный процесс несет риски для украинской экономики, поэтому страна хотела бы получить гарантии компенсации возможных потерь.

Об этом в эксклюзивном комментарии телеканалу БТБ заявил Павел Залевский, депутат Европарламента от Польши, пишет УНИАН.

Политик полагает, что Европейский Союз должен был предложить Украине программу компенсации возможных потерь, а также финансирование модернизации системы государственного управления и производственных мощностей украинских предприятий, чтобы их продукция была конкурентной на рынках стран ЕС.

"Европарламент и ЕС должны были поставить перед миссией Кокса-Квасьневского другие цели, расширить их перечень. Нужно было обсуждать как Евросоюз может поддержать Украину в реформировании экономики. Разработать программу реформ, которую поддержали бы Международный валютный фонд и Мировой Банк, привлечь другие институции, которые могли бы оказать Украине финансовую и экономическую поддержку. Это должно было быть главной целью. Проблема избирательного правосудия могла быть лишь одним из заданий миссии, и ее легче было бы решить, чем сегодня. Проще говоря, мы не предложили никаких "пряников" украинскому правительству", — сказал Павел Залевский.

В то же время, он отметил, что приостановка украинской стороной подготовки к подписанию ассоциации с ЕС еще не означает окончательного провала процесса евроинтеграции, а лишь позволит проанализировать и исправить допущенные в процессе переговоров ошибки.

"Нам стоит вернуться к самому началу, чтобы понять, что происходит, почему мы теряем наш большой шанс. Я верю, что это (приостановка подготовки к подписанию СА с ЕС, — Ред.) - результат неправильного понимания заданий и недостаточное число попыток их объединить. Важно понимать, что для президента Януковича важна была не столько сама по себе ассоциация с ЕС. Для него она была только средством, которое поможет развивать украинскую экономику", — заявил евродепутат.