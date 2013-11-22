В Польше рассказали, когда Украина сможет подписать Соглашение об ассоциации

В Польше считают, что Соглашение об ассоциации Украина–ЕС может быть подписано тогда, когда украинская власть будет готова к реформированию национальной экономики в соответствии с европейскими стандартами.

Глава польского МИД Радослав Сикорский подчеркнул, что подготовленный еще во время польского председательства в Европейском Союзе документ "и в дальнейшем готов к подписанию", сообщает УНИАН.

"Украина является суверенным государством, и мы относимся с уважением к ее решению. В то же время выражаем разочарование, что процесс приближения с Европейским союзом был задержан на финишной прямой", – подчеркивается в обнародованном 22 ноября заявлении МИД Польши.

В заявлении подчеркивается, что принятое 21 ноября украинским правительством решение может привести к "замораживанию" европейской интеграции на неопределенное время, что негативно повлияет на реализацию необходимых для Украины реформ.

"Мы напоминаем, что окончательное решение в деле подписания Соглашения об ассоциации Украины с ЕС постановят Совет национальной безопасности и Президент", – отмечено в заявлении.

Таким образом, польские дипломаты возложили полную ответственность за сложившуюся ситуацию на украинскую власть.

"Польша и ЕС были готовы к далекоидущему компромиссу", – подчеркнули в польском МИД.

В то же время в министерстве заверили, что польская власть будет и в дальнейшем поддерживать развитие добрососедских отношений с Украиной, а также проевропейские настроения среди украинцев.

Как ранее писал "Главред", 14 ноября президент Польши Бронислав Коморовский призывал приложить максимум усилий для интеграции Украины в Европейский Союз вместо ее участия в интеграционных проектах Российской Федерации, поскольку это будет иметь негативные последствия для Европы.

Напомним, 21 ноября Украина официально приостановила подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС.

Напомним, в Госдуме РФ решение Украины о приостановке подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации назвали сенсацией и " голосом здравого смысла".

В то же время в Европе уверены, что, Украина потеряла много инвестиций после отказа от евроинтеграции.