Хакеры от имени партии Кличко рассылают фейки о провале Евромайдана

После начала акции в поддержку евроинтеграции Украины – Евромайдан – хакеры начали рассылать провокационные сообщения о провале митинга на Майдане Независимости в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба партии Виталия Кличко УДАР.

Как говорится в заявлении политической силы, неизвестные используют контактную базу e-mail УДАРа и рассылают провокационные сообщения с других адресов якобы от имени пресс-службы.

"Злоумышленники, пользуясь списком контактов электронной почты, с адресов, в которых присутствует слово "удар", присылают письма якобы от пресс-службы УДАРа о провале митинга на Майдане", - отмечают в партии.

Ранее "Главред" сообщал, что в ночь на пятницу, 22 ноября, на Майдан вышло до 1500 сторонников евроинтеграции. Из политиков там присутствовали лидер "Батькивщины" Арсений Яценюк, глава УДАРа Виталий Кличко, лидер "Свободы" Олег Тягнибок и экс-министр внутренних дел Юрий Луценко. Также в центр столицы приехал боксер брат Кличко - Владимир.

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