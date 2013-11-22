Регионалы уже не торопятся с решением по Тимошенко: нет смысла

Лидер парламентской фракции ПР Александр Ефремов не видит смысла в заседаниях рабочей группы по подготовке законопроекта по лечению заключенных за рубежом, который должен был решить вопрос освобождения экс-премьера Юлии Тимошенко.

Об этом он заявил на брифинге 22 ноября, сообщает УНИАН.

"Смысла сегодня ускорять эти процессы (принятия евроинтеграционных законов. – Ред.) просто не вижу", – подчеркнул Ефремов

Регионал считает, что нет необходимости "в пожарном порядке форсировать эти вопросы".

При этом он добавил, что вопрос о лечении заключенных за рубежом, "если честно, меня вообще не интересует".

В свою очередь председатель рабочей группы, нардеп-регионал Геннадий Васильев подчеркивает, что рабочая группа продолжит работу.

"Рабочая группа будет продолжать работу", – сказал он.

Васильев заметил, что распоряжений председателя ВР Владимира Рыбака и профильного комитета относительно образования и работы этой рабочей группы никто не отменял.

Как ранее писал "Главред", 21 ноября лидеры фракций договорились, что Рада сегодня утром рассмотрит евроинтеграционные законопроекты о прокуратуре и о предоставлении возможности Тимошенко лечиться за рубежом.

22 ноября стало известно, что такого вопроса в повестке Рады нет. Нардеп от "Батькивщины" Александр Турчинов объяснил это тем, что власть "взяла курс на Россию".