Тимошенко призвала граждан выйти на Евромайдан: Украина еще имеет шанс

22 ноября 2013, 13:55

Украина еще не потеряла шанс на евроинтеграцию, считает она.

Тимошенко призвала украинцев выйти на Евромайдан

Юлия Тимошенко призвала сторонников евроинтеграции и оппозицию выйти на Евромайдан и  организовать давление на украинскую власть для подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

Об этом ее дочь Евгения сказала в эфире "Польского радио".

Она отметила, что не теряет надежды на возвращение к европейскому направлению, если удастся организовать давление.

"Моя мама тоже считает, что это не конец. Через мое посредничество призывает граждан Украины и оппозицию в стране для борьбы за европейский шанс. Он еще у нас есть. Если давление будет достаточно сильным, то Янукович может выполнить условия Брюсселя", - рассказала она.

Она также выразила сожаление, что подписание Соглашения об ассоциации остановлено.

"Это ужасно, что один человек может решать все на основе своих собственных интересов, а не того, что нужно всей Украине", - поделилась мнением Евгения Тимошенко экс-премьера.

По ее словам, Виктор Янукович обманул Европу и еще месяц назад знал, что Соглашение об ассоциации подписывать не будет.

"Еще месяц назад власти обещали подписать закон, который позволил бы лечиться маме за границей, если его проголосует парламент. Но уже тогда знали, что политики Партии регионов не договорятся в этом вопросе и закон не примут", - заявила Евгения.

Ранее "Главред" сообщал, что вчера Кабмин решил приостановить процесс подготовки  к заключению Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.  Это решение было принято в связи с необходимостью восстановления утраченных объемов торговли с Россией.

А уже сегодня в Верховной Раде премьер Николай Азаров заявил, что решение Кабмина носит тактический характер и было вызвано сложившейся экономической ситуацией.

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Фото: wek.com.ua

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Европа Тимошенко ассоциация дочь Тимошенко
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