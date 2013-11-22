На Евромайдан во Львове вышли тысячи людей, опубликовано видео

В пятницу, 22 ноября, утром во Львове на митинг в поддержку евроинтеграции Украины вышло около двух тысяч человек. Участники львовского евромайдана колонной двинулись от облгосадминистрации через центр города к площади перед Львовским национальным университетом им. И.Франко.

По дороге они скандировали: "Студенты за Европу", "Украина в ЕС", "Революция", сообщает Zaxid.net.

Позже стало известно, что активисты начали организовывать сторонников евроинтеграции на митинг в Киеве. Она планируют ехать на собственных автомобилях, но надеются, вскоре смогут организовать плановый выезд протестующих в столицу.

Издание пишет, что люди договариваются о выезде в соцсетях, но единого координационного центра по выезду львовян в Киев пока нет.

"У нас собралась группа желающих. Часть поедет сегодня, часть – ночью, часть – завтра", - сказал Роман Матис, один из общественных активистов.

"Я только помогаю людям организоваться, договориться с теми, кто едет на машине и кто хотел бы туда подсесть. Также речь идет о том, что есть некоторые организации, которые готовы предоставить автобусы, - рассказал активист. - Это частные предприятия, руководители которых, зная о нашей инициативе, согласились предоставить транспорт".

Ранее "Главред" сообщал, что Евромайдан был вызван решением Кабмина приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Это решение было принято в связи с необходимостью восстановления утраченных объемов торговли с Россией.

А уже сегодня в Верховной Раде премьер Николай Азаров заявил, что решение Кабмина носит тактический характер и было вызвано сложившейся экономической ситуацией.

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Фото, видео: Zaxid.net