Западные СМИ об отказе Украины от Европы: Путин победил

Западные СМИ бурно отреагировали на решение украинской власти приостановить процесс евроинтеграции. Большая часть изданий называет тот факт, что Украина не подпишет Соглашение об ассоциации с ЕС победой России и ее президента Владимира Путина.

Брюссель "плохо рассчитал", в результате РФ и Путин с помощью "дубинки" сумели добиться своего, делают вывод издания, обзор которых приводит InoPressa.

Так, Le Temps, отмечает, что Украина не подпишет Соглашение об ассоциации с ЕС на саммите в Вильнюсе 28-29 ноября. Начатый четыре года назад процесс прекращен 21 ноября распоряжением премьера Николая Азарова. За несколько часов до этого Верховная Рада отклонила законопроект, позволяющий отпустить Юлию Тимошенко на лечение за границу. Лидер оппозиции Арсений Яценюк обвинил президента Виктора Януковича в "измене". По его словам, решение главы государства "является основанием для импичмента президенту и отставки правительства", напоминает издание.



"Это огромное разочарование для украинцев, которые, согласно данным опросов, в большинстве своем выступают за сближение с ЕС, - сказал изданию политолог German Marshall Fund Майкл Ли. - Население увидело, что политическая элита поставила собственные интересы выше интересов страны". Эксперт объясняет, что "российская помощь, в отличие от европейской, предоставляется без каких-либо требований к эффективности управления". По его мнению, украинское руководство просчиталось, не приняв протянутую Европой руку.



Все это время Москва не переставала оказывать давление на Киев и даже приняла ряд карательных мер, чтобы отбить у него желание сближаться с Европой, говорится в статье. Желание Владимира Путина удержать Украину в зоне влияния продиктовано не только ее экономическим потенциалом - существует, например, договор, позволяющий России сохранить в Севастополе Черноморский флот, отмечает журналист.



Виктор Янукович так и не смог отважиться отпустить на свободу своего давнего противника Юлию Тимошенко, пишет Беньямин Биддер в Der Spiegel. Правительственная фракция в парламенте отклонила все шесть законопроектов, которые позволили бы отправить ее на лечение за границу. Чуть позже украинское правительство приняло решение приостановить ассоциацию с ЕС.



Для Москвы провал "закона Тимошенко" и подписания договора об ассоциации с ЕС является двойной победой в борьбе за Украину. Россия, говорится в заявлении пресс-секретаря российского президента, "приветствует желание Украины совершенствовать и развивать торгово-экономическое сотрудничество с РФ". "Россия давно хочет видеть Украину в Таможенном союзе вместе с Белоруссией и Казахстаном, - комментирует журналист. - В течение последних недель Кремль то манил Киев скидками на газ, то грозился новыми ввозными пошлинами для украинских товаров и ужасными последствиями для украинской экономики, если будет взят курс на евроинтеграцию".



"На протяжении многих месяцев Украина - наполовину пророссийская, наполовину прозападная - была в центре противостояния между Брюсселем, Москвой и Киевом, - пишет Corriere della Sera. - Европа предлагала историческое Соглашение об ассоциации, Путин реагировал сильнейшим экономическим давлением на украинского президента, Янукович пытался получить максимум возможного от одной и другой стороны".



"Решение, объявленное в Киеве, является точным и прагматичным выбором, - полагает автор статьи. - Украина не собирается взваливать на себя всю тяжесть враждебной России, в то время как Европа будет "компенсировать" на Востоке свои потери. Что касается опасной соперницы Тимошенко, то лучше ее держать за решеткой поблизости. В Украине, с ее непрекращающимися внутренними распрями, оппортунизм Януковича никого не удивил".



"Такое впечатление, - продолжает автор статьи, - что Брюссель провел крайне деликатную операцию, но при этом плохо просчитал. "Украинский вопрос" доверили решать полякам и прибалтам, ярым сторонникам ассоциации, в то время как в Берлине, Париже и Риме задавались вопросом о том, кому завтра предстоит "платить по украинскому счету". В итоге Россия при помощи дубинки сумела настоять на своем, а Европа с ее увядшей морковкой должна испытывать стыд до следующего раза, если таковой еще представится".



В четверг разбились надежды ЕС расширить свое влияние на Восток посредством широкого партнерства с Украиной, пишет The Wall Street Journal. Киев приостановил подготовку к Соглашению об ассоциации с ЕС и призвал восстановить торговые связи с Россией и другими бывшими советскими республиками. Похоже, Украина отошла от идеи пакта с ЕС в условиях усилившегося экономического и словесного нажима Москвы.



"Украинские официальные лица заявили, что финансовая помощь и торговые преференции, предложенные Брюсселем, недостаточно велики, чтобы компенсировать резкий экономический спад от ограничений, первоначально введенных Россией", - говорится в статье. "У украинской экономики проблемы, а европейцы нас в данный момент не слышат", - сказал изданию регионал Владимир Олийнык.



Официальные лица ЕС заявили, что будут по-прежнему ратовать за связи с Украиной, если Киев настроен дружить с Европой. "Но без Украины программа ЕС "Восточное партнерство" - кампания по укреплению связей с бывшими территориями СССР - еще больше окажется под сомнением", - пишут журналисты, напоминая, что ранее от соглашения с ЕС отказалась Армения.



Евросоюз предостерегает, что новый шанс на ассоциацию представится Украине лишь спустя годы, и спешно пытается разработать меры экономической помощи, которые помогли бы Киеву выдержать ответный удар Москвы.



"ЕС уже принял меры, чтобы помочь Украине в будущем получать газ от членов блока. Для Украины приготовлены 610 млн евро, если она подпишет соглашение с МВФ о кредите. ЕС также готов предоставлять Украине 300 млн евро в год в качестве помощи в рамках "программ соседства". Сумма может быть увеличена, если Украина сделает дальнейшие шаги к демократии и верховенству закона", - передают авторы статьи, но подчеркивают: по мнению украинского правительства, МВФ требует слишком многочисленных болезненных шагов.



The New York Times отмечает, что внутренняя политика Украины во многом обусловлена отношениями с Россией, и многие считают, что президент Янукович, в первую очередь, учитывает влияние своих решений на перспективы переизбрания в 2015 году. Политическая база Януковича - это, в основном, русскоязычные восточная и южная части страны, которые в целом поддерживают сближение с Россией, отмечают журналисты издания.



В то же время, Украина столкнулась с серьезными экономическими проблемами, ей требуются значительные кредитные вливания, констатирует корреспондент, а эти проблемы наверняка бы усугубились в случае введения Россией обширных торговых санкций в качестве возмездия за подписание соглашений с Европой.



В четверг несколько сотен протестующих собрались на Майдане Независимости в Киеве, сообщает автор статьи. Неся европейские флаги, участники Евромайдана выкрикивали: "Украина - это Европа!".

В начале ноября украинские оппозиционеры, которые добиваются освобождения Юлии Тимошенко, готовились свернуть свой лагерь протеста в центре Киева, отмечает TIME. К тому моменту, подчеркивает издание, лагерь просуществовал более 800 дней - гораздо дольше, чем лагеря движений типа "Займи Уолл-стрит" в разных точках мира.



Казалось, требования протестующих вот-вот будут удовлетворены: Янукович освободит Тимошенко, выполняя предварительное условие для подписания соглашения с ЕС. А это соглашение, как ожидалось, преобразит политическую карту Восточной Европы. Но в четверг правительство объявило, что отсрочит интеграцию в ЕС и предпочтет более тесные связи с Россией, а парламент отклонил законы, которые позволили бы Тимошенко лечиться в Германии. "За один день политический "центр тяжести" Восточной Европы резко сместился обратно к востоку", - заключает автор.



Европейские столицы вскоре осудили решение Украины. Союзники Януковича оправдывались тем, что Россия в августе сильно ограничила торговлю с Украиной и пригрозила другими санкциями. "Блокада стоила украинской экономике до 5 млрд долларов за 4 месяца", - говорится в статье.



Сторонники Тимошенко уже несколько недель опасались, что ее освобождение сорвется, замечает автор. "В будущем году Януковичу предстоит переизбираться, и он не хочет, чтобы Тимошенко была его соперницей на выборах либо вела оппозицию в бой", - говорится в статье. Тюремное заключение создало вокруг Тимошенко ореол мученичества, дающий ей реальный шанс на выборах, добавляет журналист.



В четверг, по мнению издания, Янукович ускользнул от двух краткосрочных угроз. Теперь Россия наверняка смягчит санкции, а у Тимошенко будет меньше шансов повлиять на исход президентских выборов. "Но в долгосрочной перспективе неясно, является ли Таможенный союз наилучшим способом модернизировать хаотичную украинскую экономику. А сторонники Тимошенко, даже когда она сама за решеткой, все же представляют собой крупную внутриполитическую угрозу", - говорится в статье.

"В том случае, если Соглашение об ассоциации заключено не будет, политический ущерб, который понесет Евросоюз, будет достоин сожаления, но преодолим, - пишет обозреватель Süddeutsche Zeitung. - Евросоюзу нельзя понимать свою политику в отношении соседей как откровенное соревнование за влияние и власть, как это делает президент РФ Владимир Путин".



"На судьбе Юлии Тимошенко, как бы резко это ни прозвучало, свет клином не сошелся. Да, ее освобождение было бы весьма желательным жестом гуманности. Но было бы лучше, если бы правовая система своими силами смогла найти справедливое решение этой тяжелой проблемы", - отмечает журналист.



Сближения Украины с ЕС не будет до тех пор, считает автор, пока "Россия не наладит позитивные и не столь богатые тестостероном отношения с Западом. При президенте Путине ожидать этого не приходится... Именно Путин прямо-таки в дьявольской манере предложил трехсторонние переговоры о судьбе Украине, будто на дворе 1939 год и территории можно делить подобно тому, как это когда-то сделали Гитлер и Сталин".



"Путин в своем раскольничестве до поры до времени добился своей цели: ему нужна конфронтация, потому что безопасность его авторитарной системы основана лишь на размежевании. Вот когда в его дверь постучится правовое государство, когда ценности Евросоюза докатятся до России, тогда и восточная часть Европы заразится реформаторским задором, секрет которого кроется в единстве", - убежден журналист.



"По той территории, которую сегодня занимает Украина, на протяжении многих столетий проходят культурные, языковые и религиозные водоразделы. Но Европа во многих других местах уже продемонстрировала свою способность избавляться от исторического балласта, - заключает автор. - Место Украины - в Европе. Как и России".

Напомним, о решении приостановить евроинтеграцию украинский Кабмин заявил в четверг, 21 ноября. Больше об этом событии читайте в спецтеме "Главреда".

В Украине, в частности, в Киеве уже проходят акции протеста, которые получили название Евромайдан.