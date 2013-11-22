ЕС ждет Януковича в Вильнюсе: мы преданы ассоциации с Украиной

Европейский Союз, несмотря на приостановку правительством Украины подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС, ожидает участия Президента Украины Виктора Януковича в саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе на будущей неделе.

Об этом Мая Кочианчич – пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Кэтрин Эштон – заявила на брифинге для журналистов в помещении Еврокомиссии, сообщает УНИАН.

"Мы остаемся преданными политике ассоциации с Украиной и экономической интеграции. Мы ожидаем, что он (Президент Янукович – Ред.) примет участие в саммите "Восточного партнерства", который состоится в Вильнюсе в конце следующей недели", – сказала она и добавила, что ЕС разочарован решением правительства Украины.

"Разочарован ЕС, но мы также верим, что разочарован и народ Украины. Мы верим, что подписание Соглашения об ассоциации с глубокой и всеобъемлющей зоной свободной торговли является самым амбициозным документом, который когда-либо предлагался стране, которая не является членом ЕС, и документ был бы самым лучшим сценарием для украинских реформ и модернизации, а также построения зажиточного и стабильного будущего для Украины", – подчеркнула пресс-секретарь.

Как ранее писал "Главред", советник Президента Украины Андрей Гончарук сообщил, что Виктор Янукович не отменил свой визит на саммит Восточного партнерства в Вильнюсе.

Напомним, ранее о своих планах поехать на Вильнюсский саммит заявили лидеры оппозиции: Арсений Яценюк, Виталий Кличко и Олег Тягнибок.