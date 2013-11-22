Российские СМИ об остановке евроинтеграции Киева: цена оказалась слишком высока

Российская пресса активно обсуждает решение Украины приостановить евроинтеграцию, и называет главным мотивом такого шага экономические мотивы.

Об этом сообщают zagolovki.ru.

В частности, эксперты уверены, что руководство Украины сочло нынешнюю цену евроинтеграции слишком высокой.

Обозреватели "Комсомольской правды" отметили, в частности, поручение Правительства Украины, адресованное ряду министерств, немедленно "возобновить активный диалог с РФ и другими странами Таможенного союза и государствами СНГ относительно активизации торгово-экономических связей".

Также издание напоминает, что 20 ноября Николай Азаров объявил, что страна стала испытывать серьезные трудности после того, как потеряла четверть товарооборота со странами СНГ. По большей части эти потери относятся к торговле с Россией.

Кроме того другим ведомствам предписано "принять меры по внесению в государственные целевые, отраслевые и региональные программы изменений, направленных на развитие торговли, производственной кооперации и обмен технологиями с государствами СНГ с целью сохранения рабочих мест".

Из этого становится ясно, что ситуация на Украине в результате маневров руководства страны вплотную приблизилась к серьезному кризису, - отмечают аналитики.

В свою очередь, "Коммерсантъ" приводит слова представителя Украины в Евразийской экономической комиссии Виктора Суслова.

Украинский чиновник заявил, что "ЕС не услышал целый ряд заявлений Украины, сделанных на самом высоком уровне: об оказании финансовой помощи, об очень высокой цене обязательств по переходу на технические стандарты и регламенты — от 100 млрд до 500 млрд долларов".

Кроме того, украинский вице-премьер Юрия Бойко пояснил, что власти страны надеются найти решение, при котором "падение промышленного производства и отношения Украины со странами СНГ будут компенсироваться за счет европейского рынка" — только после этого переговоры с ЕС по поводу соглашения об ассоциации могут быть продолжены.

Именно этим, по его словам, мотивировано предложение Киева создать трехстороннюю комиссию (Украина—Россия—ЕС) по вопросам торгово-экономических отношений.

То, что экономические последствия евроинтеграции наверняка учитывались украинскими властями, подтвердил изданию и глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков: "Переход на европейские стандарты и технические условия потребует от страны вложений в размере 160 млрд евро. А эту сумму Киеву взять неоткуда".

"Российская газета", в свою очередь, акцентирует внимание на реакции Евросоюза. Наблюдатель Европарламента в Украине, экс-президент Польши Александр Квасьневский прямо заявил, что в Вильнюсе ничего подписываться уже не будет.

Украинская оппозиция, в свою очередь, требует объяснений от правительства, и в частности ответа на вопрос - состоится ли саммит в Вильнюсе с участием Украины, и заранее грозит президенту импичментом.

Напомним, как сообщал "Главред", ранее на решение Киева приостановить евроинтеграцию отреагировали и Западные СМИ.

Брюссель "плохо рассчитал", в результате РФ и Путин с помощью "дубинки" сумели добиться своего, - отмечают, среди прочего, европейские журналисты.