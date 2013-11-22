Тимошенко призывает подписать Ассоциацию: ЕС даст денег Украине

Экс-премьер Юлия Тимошенко обратилась к Президенту Виктору Януковичу с письмом, в котором призывает не отказываться от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

Основные положения этого письма озвучил ее защитник Сергей Власенко, сообщает УНН.

В частности, Тимошенко советует "не вышибать так грубо деньги из ЕС". Она уверена, что при подписании Соглашения "ЕС сам отдаст деньги Украине".

Кроме того, она готова к подписанию Соглашения с ЕС без решения ее вопроса, при условии, что СНБО обязательно должен принять решение о поддержке евроинтеграциного выбора Украины.

"Если на заседании СНБО примут решение о подписании Соглашения – я соглашусь на подписание (Соглашения с ЕС – Ред.) без меня", – говорится в письме.

Кроме этого, Тимошенко предупреждает, что Украина не должна оставаться один на один с Россией, поскольку в итоге это может привести к потере независимости нашей страны.

Как ранее писал "Главред", дочь экс-премьера Евгения сообщила, что Тимошенко призывает людей выйти на Евромайдан и организовать давление на украинскую власть для подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

"Моя мама считает, что это (приостановка подготовки к Ассоциации. – Ред.) не конец. Через мое посредничество призывает граждан Украины и оппозицию в стране для борьбы за европейский шанс. Он еще у нас есть. Если давление будет достаточно сильным, то Янукович может выполнить условия Брюсселя", – сообщила она.

Напомним, Кабмин решил приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Это решение было принято в связи с необходимостью восстановления утраченных объемов торговли с Россией.



А уже сегодня в Верховной Раде премьер Николай Азаров заявил, что решение Кабмина носит тактический характер и было вызвано сложившейся экономической ситуацией.