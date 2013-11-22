Путин: Европа начала шантажировать Украину

Европейский Союз начал шантажировать Украину после решения Киева приостановить евроинтеграцию страны.

Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает УНИАН.

"Я вчера только об этом узнал, что Украина приостанавливает, не прекращает, а приостанавливает подписание Соглашения с ЕС и хочет все посчитать, как следует", - сказал Путин.

Также он подчеркнул, что массовые акции в Украине проходят при поддержке Евросоюза.

"По сути, мы услышали угрозы со стороны наших европейских партнеров в отношении Украины, вплоть до способствования проведению массовых акций протеста. Это и есть давление, это и есть шантаж", - отметил российский президент.

Также он заявил, что уже через несколько дней будет понятно, поддастся ли украинское руководство этому шантажу или сможет противостоять ему, занимая прагматичную позицию в национальных интересах страны.

Напомним, как сообщал "Главред", 21 ноября Кабмин распорядился приостановить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Также украинское правительство приняло решение создать комиссию, которая будет заниматься возобновлением прежних объемов торговли с Россией и другими странами СНГ.