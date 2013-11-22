Эксперт рассказал, когда в Украине начнется настоящий Евромайдан

Украинская власть не боится нынешнего Евромайдана, однако после Новогодних праздников и ближе к весне подтянутся боевые отряды евроинтеграторов – студенты и молодежь, которые больше всего могут пострадать из-за отказа Украины от ЕС.

Об этом директор соцслужбы "Украинский барометр" Виктор Небоженко рассказал в комментарии "Главреду".

По мнению эксперта, нынешний Евромайдан и Майдан 2004 года существенно отличаются. "Сейчас власть гораздо сильнее, чем тогда. В 2004 году было острое ощущение социальной и политической несправедливости, люди были готовы вступать в конфликт с властью. А сейчас нас только-только обманули: это была только евромечта, которую разрушили. А из-за мечты только молодежь может сопротивляться власти. Поэтому, скорее всего, это будет "смотр боевых сил", который будет тянуться до декабря, а потом тихонько сойдет на нет", - поделился мнением политолог.

Небоженко считает, что после всех Новогодних праздников и с началом весны подтянутся боевые отряды евроинтеграторов – молодежь и студенты.

"Именно они больше всего пострадают от резкого прекращения евроинтеграционного движения. Они думали, что будут ездить за границу, пользоваться благами Европы – у них была настоящая мечта. Именно они будут устраивать второй Евромайдан, который станет очень серьезным испытанием для власти", - подчеркнул эксперт.

"Власть этого Майдана не боится. Она сейчас получит от Путина 10 миллиардов, и пока команда "профессионалов" во главе с Азаровым (премьером Николаем Азаровым – Ред.) не потратит эти деньги, о Европе и не вспомнят. Эти люди способны на все, они очень профессиональны, поэтому деньги Путина закончатся быстро. Потому не удивлюсь, если в марте украинская власть, как ни в чем не бывало, заявит о том, что процесс евроинтеграции нужно ускорить", - считает политолог.

По его мнению, существует опасность, что Украина окажется в составе Таможенного союза. "Путин прекрасно понимает, что раз ему удалось поломать Азарова и Януковича, все возможно", - предположил эксперт.

"Сейчас очень важно людям консолидироваться, установить коммуникацию, выработать общее понимание проблемы, поэтому они и собираются на Майдане. Майдан – это извечный украинский способ протеста. Поэтому не думаю, что сейчас будет что-то грандиозное. Но большое количество людей, пройдя через Евромайдан, будет готово к весне к настоящему серьезному выступлению против власти", - резюмировал Небоженко.

Ранее "Главред" сообщал, что ночной Евромайдан в Киеве собрал до 1500 человек, а уже сегодня утром на Евромайдан во Львове вышло около 2000 студентов, многие из которых готовы ехать в Киев.

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