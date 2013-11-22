Квасьневский об Ассоциации для Украины: надежда умирает последней

Сопредседатель мониторинговой миссии ЕП в Украине Александр Квасьневский считает, что шанс на подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС остается.

Об этом он заявил в Харькове после встречи с экс-премьером Юлией Тимошенко, сообщает УНИАН.

"Правительство сказало, что оно не готово (к подписанию Соглашения. – Ред.). Но еще до Вильнюса несколько дней. Мы не теряем надежды. Надежда умирает последней", – сказал Квасьневский.

Александр Квасьневский и Пэт Кокс провели в больнице полуторачасовую встречу с Тимошенко.

Как ранее писал "Главред", Кабинет министров Украины 21 ноября принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, которое планировали подписать на Вильнюсском саммите "Восточного партнерства" 28-29 ноября.

В тот же день в Вене Виктор Янукович заявил, что Украина продолжает путь на евроинтеграцию.

После этих событий вчера Квасьневский заявил, что Украина не подпишет Соглашение об ассоциации с Европейским союзом на саммите "Восточного партнерства" в конце этого месяца в Вильнюсе.