Политолог назвал причину срыва "часа правительства" в Раде

Оппозиция сознательно организовала срыв работы парламента во время "часа вопросов к правительству", чтобы избежать назначенного на сегодня голосования по законопроектам, которые касаются возможности лечения экс-премьера Юлии Тимошенко за рубежом

Такое мнение выразил политолог Вадим Карасев, пишет УНИАН. По его мнению, лидеры оппозиции воспользовались тем, что власть "поставила на паузу" процесс евроинтеграции Украины и решила со своей стороны "поставить на паузу" решение вопроса о лечении Тимошенко, поскольку срочное решение данной проблемы уже не имеет смысла.

"Оппозиция поставила на паузу юридическое решение вопроса о возможности лечения или освобождения Юлии Тимошенко в связи с тем, что на паузу поставлен процесс евроинтеграции. Оппозиция так поступает, следуя простой логике: если не будет подписано соглашение об ассоциации с ЕС, то нет и смысла добиваться решения по Тимошенко в виде закона о возможности ее выезда на лечение. Оппозиция понимает, что если нет евроинтеграции, то можно действовать по принципу "все или ничего": полное освобождение с восстановлением в гражданских правах, в частности возможность баллотироваться в президенты, либо вообще прекратить все активные действия для решения "вопроса Тимошенко", — пояснил Карасев.

Эксперт сказал, что лидеры ключевых оппозиционных сил, благодаря приостановке евроинтеграции, получили отличную возможность оставить Тимошенко в тюрьме, чтобы она не мешала им баллотироваться в президенты. "Сегодня все уже прекрасно понимают, что Тимошенко не выйдет до президентских выборов. Соответственно, это открывает путь для баллотирования в президенты всем нынешним лидерам оппозиции: Арсению Яценюку, Виталию Кличко и Олегу Тягныбоку. Поэтому, пока евроинтеграция отсрочена, все оппозиционеры будут готовиться к выборам 2015 года", — сказал политолог.

В то же время, эксперт уверен, что оппозиция и далее продолжит имитировать бурную деятельность по освобождению Юлии Тимошенко и каждый из потенциальных кандидатов в президенты будет активно эксплуатировать эту тему в собственных интересах.

"Тимошенко остается флагом оппозиции, лидером оппозиции, хоть и лидером из-за решетки. В этом смысле Тимошенко — символ и икона оппозиции. Безусловно, лозунги о ее освобождении — "Юле — волю!" — будут звучать. Поэтому создание видимости борьбы за освобождение Тимошенко останется в политической повестке дня оппозиции", — резюмировал Карасев.

Напомним, сегодня представители оппозиционных фракций во время часа вопросов к правительству в ВР заблокировали трибуну и мешали выступать премьеру Николаю Азарову. Когда он все-таки закончил свое выступление, в ложу правительства со стороны оппозиционеров полетели пачки бумаг, оппозиционеры выкрикивали "Ганьба!".

После этого спикер Владимир Рыбак закрыл заседание Рады, объявив, что следующее пройдет уже 3 декабря текущего года. Сегодня в Раде планировалось очередное рассмотрение законопроектов, которые определят юридический механизм лечения заключенных, в частности экс-премьера Юлии Тимошенко, за рубежом.