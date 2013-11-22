Симоненко заявил, что Украина не требовала от ЕС компенсации

Правительство Украины в ходе переговоров с ЕС о подписании соглашения об Ассоциации вообще не защищало национальных интересов.



Об этом заявил глава фракции КПУ Петр Симоненко журналистам в парламенте, передает ГолосUA.



По его словам, этот факт ему лично подтвердил один из представителей миссии Европарламента, Александр Квасьневский.



"Когда я спросил, выдвигала ли украинская сторона хоть одно замечание к содержанию Соглашения, исходя из интересов страны, он (Квасневский - ред.) ответил: "Нет, не выдвигало"", - сообщил Симоненко.



При этом коммунист подчеркнул, что такие действия власти (независимо от ее цвета) свидетельствуют о предательстве национальных интересов и нежелании работать на благо страны и народа.



Так, по словам политика, подобная ситуация сложилась и при вхождении Украины в ВТО, когда только КПУ выступала против и предупреждала о рисках для отечественной экономики. Спустя пять лет, как напомнил Симоненко, об этих негативных последствиях вдруг заговорили и другие политические силы.

"Мы (власть Украины - ред.) потеряли голову уже давно, когда перестали думать о будущем Украины", - подчеркнул политик.