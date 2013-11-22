Как Азаров и оппозиция ссорились в Раде: опубликованы фото и видео

-
Депутаты пытаются вручить Азарову флаг ЕС УНИАН
-
Турчинов с флагом Евросоюза во время выступления Азарова УНИАН
-
Азаров выступает перед депутатами УНИАН
-
Азарову пытаются "вручить" флаг Евросоюза УНИАН
-
Николай Азаров в Раде УНИАН
-
Азаров в Раде УНИАН
-
Оппозиционеры встречают Азарова и министров УНИАН
-
Оппозиционеры в Раде УНИАН
-
Оппозиционеры в Раде УНИАН
-
Оппозиционеры в Раде УНИАН
-
Перед Часом правительства в Раде УНИАН
-
Так проходил Час правительства в Раде УНИАН
-
Так проходил Час правительства в Раде УНИАН
-
Так проходил Час правительства в Раде УНИАН
-
Так проходил Час правительства в Раде УНИАН
-
Так проходил Час правительства в Раде УНИАН
-
Так проходил Час правительства в Раде УНИАН
-
Так проходил Час правительства в Раде УНИАН
-
Так проходил Час правительства в Раде УНИАН
-
Так проходил Час правительства в Раде УНИАН
-
Так проходил Час правительства в Раде УНИАН
-
Так проходил Час правительства в Раде УНИАН
-
Так проходил Час правительства в Раде УНИАН
-
Так проходил Час правительства в Раде УНИАН
-
Так проходил Час правительства в Раде УНИАН
-
Так проходил Час правительства в Раде УНИАН
-
Так проходил Час правительства в Раде УНИАН
Сегодня, 22 ноября, в Верховную Раду с отчетом пришли премьер-министр Николай Азаров и члены правительства.
Оппозиционные депутаты встретили их криками "Ганьба!" и попытались вручить флаг Евросоюза.
Спикер парламента сразу же объявил перерыв, но в в итоге Азаров все же выступил перед депутатами.
Среди прочего, в своем выступлении Азаров фактически обвинил МВФ в срыве подписания Соглашения об ассоциации.
Фото: УНИАН, видео: 5 канал