Как Азаров и оппозиция ссорились в Раде: опубликованы фото и видео

Сегодня, 22 ноября, в Верховную Раду с отчетом пришли премьер-министр Николай Азаров и члены правительства.

Оппозиционные депутаты встретили их криками "Ганьба!" и попытались вручить флаг Евросоюза.

Спикер парламента сразу же объявил перерыв, но в в итоге Азаров все же выступил перед депутатами.

Среди прочего, в своем выступлении Азаров фактически обвинил МВФ в срыве подписания Соглашения об ассоциации.



Фото: УНИАН, видео: 5 канал