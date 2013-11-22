Опубликован полный текст письма Тимошенко насчет Ассоциации с ЕС

22 ноября 2013, 16:21

Януковича просят как можно быстрее созвать СНБО

Пресс-служба ВО "Батькивщины" опубликовала полный текст письма Юлии Тимошенко с призывом к Президенту Виктору Януковичу не отказываться от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

Виктор Федорович!

Сегодня я уже могу относительно спокойно написать вам письмо. Честно говоря, вчера, после решения правительства об отказе подписывать Соглашение с ЕС, мне хотелось вас просто убить. Думаю, то же почувствовали и процентов 70 вверенного вам народа. Простите нас за все эти спонтанные эмоции, потому что все мы люди и иногда бывает трудно держать себя в руках. Но сейчас нужно не впадать в агрессию, а всеми средствами спасать ситуацию. Вы единственный, кто может это сделать, и поэтому я к вам обращаюсь с этим письмом.

Виктор Федорович, я советую вам и прошу вас как можно быстрее собрать Совет национальной безопасности и обороны, выслушать с родительским вниманием все сомнения вашего правительства по поводу осложнения отношений с Россией, признать, что вы понимаете их искреннее волнение, и немедленно на внеочередном заседании СНБО принять решение о подписании соглашения.

Это единственный ваш шанс выжить как политику, потому что сейчас, убивая Соглашение, вы делаете главную ошибку всей вашей жизни.

Я хорошо знаю все ваши настоящие, внутренние мотивации, и поэтому не буду вас перегружать моральными или цивилизационными сентенциями. Я хочу дать вам всего три совета, которые вы точно поймете и, возможно, спасете Соглашение.

Совет № 1. Вы выбираете сейчас вектор международной стратегии Украины в зависимости от того, как это повлияет на ваши шансы переизбраться повторно на президентский пост. Вы решили, что для реализации этой цели самое лучшее решение - это сохранить нейтралитет между Европейским Союзом и Россией, и поэтому убиваете Соглашение об ассоциации с ЕС. Вы думаете, что и дальше сможете блефовать, шантажировать и играть между двумя цивилизационными центрами и получать от них желанные подарки для сохранения своей власти. От одних - дешевый газ, электорат и деньги, а от других - международную легализацию вашего авторитарного правления и коррупции. Вы ошибаетесь. Я думаю, что после срыва подписания Соглашения западный демократический мир оставит вас в покое и одиночестве до 2015 года, потому что они не служба по перевоспитанию примитивных политиков. С момента окончательного срыва Соглашения у вас исчезнет один из мощных центров влияния, который вы хотите и в дальнейшем эксплуатировать, а именно - демократический западный мир. Вы останетесь один на один с Россией, и вам придется жить по ее дорожной карте. На этом этапе срыв подписания Соглашения с ЕС будет хорошо воспринят Россией, и вы, скорее всего, даже получите за этот "мужественный" шаг некое вознаграждение. Я не знаю, что это будет - относительно дешевый газ, умеренные кредиты или просто снятие торговых проблем. Это не имеет значения. Но имейте в виду, что это будут не просто подарки, а подарки-крючки, на которые вас плотно посадят. И это не все. Когда вам в экономическом и социальном провале станет совсем тяжело и у вас не будет рядом ни МВФ, ни Евросоюза, то единственный ваш "друг" Российская Федерация вам несомненно поможет. Но такой ценой сдачи национальных интересов Украины, которую даже вы не готовы будете заплатить. Россия поставит вас перед выбором: либо она будет вас спасать от уже наступившего социально-экономического коллапса ценой потери государственной независимости, либо вообще не будет спасать. Оба варианта для вас и для Украины политически смертельны, а других в то время у вас просто не останется. Итак, мой первый совет: ни при каких обстоятельствах не оставаться один на один с Россией, потому что в этом формате вы потеряете все. Защитить вас может только соглашение об ассоциации с ЕС.

Совет № 2. Не вышибайте так грубо и истерично деньги с западного мира в обмен на Соглашение. Это выглядит как примитивный, пещерный моветон. Подпишите Соглашение - и вам западный мир все отдаст сам. Они вас спасут от всех финансовых и социально-экономических провалов, которые вы организовали. Поймите, что когда вы подпишете Соглашение, то для всего демократического мира уже будет делом чести не разочаровать украинское общество в европейском векторе развития. Будет сделано все, чтобы 46 миллионов человек почувствовали реальный и существенный позитив от подписания соглашения с ЕС. Мировые лидеры, в отличие от вас, ответственно относятся к вере людей в европейские ценности и стандарты и помогут вам не проиграть как политику и не потерять страну. Даже если вы будете сильно сопротивляться, вас ради европейских чаяний украинцев сделают успешным президентом. Итак, второй мой совет: если хотите финансовой, интеллектуальной и политической поддержки всего мира - подписывайте Соглашение без унизительных и бездарных торгов. Вам все дадут и так без сомнений и колебаний. При всей масштабности российских ресурсов их нельзя сравнивать с возможностями всего демократического мира.

Совет № 3. Не комплексуйте так очевидно по поводу моего вопроса. Ваш страх настолько заметен, что вам не удается его скрывать. Подписание Соглашения в то время, когда вы будете удерживать политического заложника в своих застенках, значительно снизит стоимость вашего европейского героизма. Но это уже ваши риски и ваши потери. Делайте то, что считаете нужным. Я даю вам слово, что если вы примете решение в СНБО подписать Соглашение, я в тот же день обращусь к европейским лидерам с просьбой подписать Соглашение без выполнения части критериев, в том числе касающиеся моего освобождения. Я не знаю, прислушаются ли они к моей просьбе, но я сделаю все, что в моих силах, для подписания Соглашения. Запомните мой третий совет и думайте об успешности страны, за которую вы отвечаете, а не о банальном сохранения власти любой ценой, и успех найдет вас сам. Он не заставит себя ждать.

Понятно, что вы можете и не прислушиваться к моим советам. Это значит, что за ваше политическое будущее никто не даст даже ломаного гроша, и вряд ли вы надолго останетесь президентом Украины. Но пока еще у вас есть время и право на выбор. Выбирайте.

Юлия Тимошенко,

г. Харьков,

Качановская колония,

22.11.2013.

Ранее "Главред" сообщал, что Тимошенко призвала сторонников евроинтеграции и оппозицию выйти на Евромайдан и  организовать давление на украинскую власть для подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Экс-премьер не теряет надежды на возвращение к европейскому направлению.

Также напомним, что вчера Кабмин решил приостановить процесс подготовки  к заключению Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.  Это решение было принято в связи с необходимостью восстановления утраченных объемов торговли с Россией.

А уже сегодня в Верховной Раде премьер Николай Азаров заявил, что решение Кабмина носит тактический характер и было вызвано сложившейся экономической ситуацией.

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СНБО Янукович Тимошенко ассоциация письмо
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