Путин пошутил: о разговоре Януковича с президентом Литвы узнайте у США

Президент России Владимир Путин, шутя, предложил уточнить подробности разговора между лидерами Украины и Литвы, в котором Виктор Янукович жаловался на шантаж со стороны России, у американской стороны.

Об этом он заявил, отвечая на просьбу прокомментировать информацию о состоявшемся разговоре президентов Украины и Литвы, сообщает РИА Новости.

"Я не знаю, о чем разговаривали президенты Украины и Литвы. Может быть, у американских друзей спросить? Они подскажут, но они нам пока ничего не говорили. Комментировать комментарии очень сложно", — сказал Путин, отвечая на просьбу прокомментировать информацию о состоявшемся разговоре президентов Украины и Литвы.

Напомним, после публикации документов экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена в мире разгорелся скандал вокруг информации, что США прослушивали глав 35 лидеров государств. Среди тех, кого прослушивало АНБ, оказалась даже канцлер Германии Ангела Меркель

Как ранее писал "Главред", по словам советника литовского президента, Виктор Янукович в телефонном разговоре с литовским лидером Далей Грибаускайте объяснил решение Киева приостановить подготовку соглашения об ассоциации с ЕС экономическим давлением и шантажом со стороны России.

Напомним, 21 ноября Украина официально приостановила подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС.

В Госдуме РФ решение Украины о приостановке подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации назвали сенсацией и " голосом здравого смысла".

В то же время в Европе уверены, что, Украина потеряла много инвестиций после отказа от евроинтеграции.