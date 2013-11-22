Фюле заявил, что ЕС готов возобновить подготовку к Соглашению об ассоциации с Украиной

Европейский Союз будет готов возобновить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации, как только Украина подтвердит свою готовность возобновить свое движение к политической ассоциации и экономической интеграции с ЕС ради блага своих граждан.

Об этом заявил Европейский Комиссар по расширению и Европейской политике соседства Штефан Фюле в комментарии ZN.UA.

Как отмечает Фюле, "с тех пор, как 22 года назад Украина стала независимой страной, она прошла существенный путь. Она эволюционировала от Советской социалистической республики к уверенной европейской стране, которая решительно настроена продолжать модернизацию, осуществляя демократические реформы, уважая принципы верховенства права, гармоничного развития, либерализованной экономики и динамичного гражданского общества".

По словам Фюле, Европейский Союз всегда поддерживал Украину в этих усилиях. С 1991 г., когда Украина обрела независимость, ЕС оказал поддержку трансформации Украины на общую сумму более 3,3 млрд евро грантовой (безвозвратной) помощи, а также немалые кредитные средства. Это делает ЕС крупнейшим международным представителем технической и финансовой помощи Украине. Планировалось, что эта помощь расширится в 2014-2020 гг., говорится в комментарии Фюле.

Кроме этого, Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития предоставили Украине 10,5 млрд евро кредитных средств. Также большой была помощь от отдельных государств-членов ЕС, напоминает Фюле.

По словам Фюле, "мы приняли к сведению решение правительства Украины приостановить процесс подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной. Разъяснение этого решения дает четко понять, что он был принят по соображениям национальной безопасности Украины, а также обоснованно желанию восстановить утраченные объемы торговли с Российской Федерацией и другими членами СНГ и Таможенного союза".

Как отмечает еврокомиссар, "понятно, что этот шаг является ответом на серию мероприятий Российской Федерации, которые привели к резкому сокращению двусторонней торговли и нанесли экономические трудности многим украинским гражданам. Эти меры не имеют под собой оснований, поскольку Россия также получит пользу от новых возможностей, которые предоставляет соглашение об ассоциации".

При этом Фюле подчеркивает, что глубокая и всеобъемлющая зона свободной торговли не обязывает украинские компании делать выбор по рынку, для которого она производит или которому она продает свою продукцию. "Не нужно делать никакого выбора между Россией и ЕС, и никто не просит Украину отказаться от традиционного соглашения о свободной торговле с Россией. Для компаний вполне нормально производить свою продукцию для разных рынков", - отмечает Фюле.

"Мы убеждены, что это Соглашение создаст для Украины лучшие условия, чем поддержка статус-кво. Подписание самого амбициозного соглашения, которое ЕС когда-либо предлагал стране-партнеру, дало бы четкий сигнал инвесторам со всего мира, а также международным финансовым институтам, что Украина серьезно настроена реализовывать свои заявления о модернизации и становится для международных рынков предполагаемым партнером, который заслуживает доверия. Как в своем заявлении в четверг четко заявила Высокий представитель ЕС и Вице-президент Еврокомиссии Кэтрин Эштон, подписание Соглашения дало бы уникальную возможность повернуть вспять досадную тенденцию уменьшения прямых иностранных инвестиций в Украину — и создать возможность для переговоров вокруг нового соглашения стенд-бай с Международным валютным фондом", - отмечает Фюле.

"ЕС остается решительно настроенным в своем стремлении перевести отношения между ЕС и Украиной на новый уровень, открывая новые возможности — благодаря укреплению свобод и благосостояния. ЕС будет готово возобновить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации, как только Украина подтвердит свою готовность возобновить свое движение к политической ассоциации и экономической интеграции с ЕС ради блага своих граждан. Двери к подписанию Соглашения об ассоциации остаются открытыми в будущем, как только будут созданы соответствующие условия", - отметил Европейский комиссар по расширению и Европейской политики соседства.

Джерело: Gazeta.ua