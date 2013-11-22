Вопрос Тимошенко не является препятствием для Ассоциации – премьер Польши

По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, Евросоюз не ставит на пути к подписанию Соглашения об ассоциации "никаких невыполнимых условий" и не готов не рассматривать обязательным условием освобождение экс-премьера Юлии Тимошенко.

Об этом он заявил в комментарии польской Gazeta Wyborcza.

"Даже дело Юлии Тимошенко не трактуется в Евросоюзе как формальное условие обязательное к исполнению", – пояснил польский премьер.

При этом он подчеркнул, что Украина должна принять решение.

"Вся ответственность за то, что Соглашение об ассоциации повисло на волоске и возможно не будет подписано, лежит на сегодняшних руководителях Украины", – подчеркнул Туск.

Он надеется, что в Украине поймут важность Ассоциации и добавил, что "пока есть хоть один процент шанса, стоит еще вложить в это немного труда".

В этом контексте польский премьер сообщил, что если появится хоть малейшая возможность изменить решение Украины об ассоциации с ЕС, то возможен визит польского президента Бронислава Коморовского в Киев.

"Если узнаем, что еще есть хоть тень возможности, что можно еще чего-то добиться, то не исключено, что президент (Коморовский - ред.) будет в Украине еще перед саммитом в Вильнюсе. Я также постараюсь провести телефонные переговоры с некоторыми руководителями", – заявил Туск.

Как ранее писал "Главред", 21 ноября правительство Украины решило приостановить процесс подготовки к заключению соглашения об ассоциации с ЕС.

В пятницу МИД Польши заявил, что страна и ЕС очень разочарованы этим решением Украина.

Вечером 21 ноября на Майдане Независимости в Киеве собрался Евромайдан – люди, возмущенные решением правительства Украины прекратить процесс евроинтеграции Украины.