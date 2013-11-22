К чему приведет Евромайдан: прогноз экспертов

После объявления Кабмина о приостановке евроинтеграции Украины, сторонники подписания Соглашения об ассоциации, возмущенные таким решением, вышли на Евромайдан. Акции собрались в Киеве и других городах страны.

На 24 ноября оппозиция еще до решения власти "отвернуться" от ЕС назначила масштабную акцию в поддержку европейского пути Украины. Именно от того, насколько этот день Евромайдана будет массовым, по мнению политологов, будет зависеть влияние протеста на ситуацию в стране.

Политологи дали "Главреду" прогноз насчет перспектив Евромайдана, его результатов и возможного масштаба.

Директор социологической службы "Украинский барометр", политолог Виктор Небоженко:

Нынешний Евромайдан и Майдан 2004 года существенно отличаются. Прежде всего, тем, что сейчас власть гораздо сильнее, чем тогда. В 2004 году было острое ощущение социальной и политической несправедливости, люди были готовы вступать в конфликт с властью. А сейчас нас обманули: это была только евромечта, которую разрушили. А из-за мечты только молодежь может сопротивляться власти.

Поэтому, скорее всего, этот майдан будет "смотром боевых сил", который затянется до декабря, а потом тихонько сойдет на нет. Но после новогодних праздников, с началом весны подтянутся боевые отряды евроинтеграторов – молодежь, студенты. Именно они больше всего пострадают от резкого прекращения евроинтеграционного движения. Они думали, что будут ездить за границу, пользоваться благами Европы – у них была настоящая мечта. Именно они будут устраивать второй Евромайдан, который станет очень серьезным испытанием для власти.

Нынешнего Майдана власть не боится. Сейчас она получит от Путина 10 миллиардов, и пока команда профессионалов во главе с Азаровым не потратит эти деньги, о Европе и не вспомнят. Эти люди способны на все, они очень профессиональны, поэтому деньги Путина закончатся быстро. Потому не удивлюсь, если в марте Янукович, как ни в чем не бывало, заявит о том, что процесс евроинтеграции нужно ускорить.

Есть опасность, что Украина окажется в составе Таможенного союза. Путин прекрасно понимает, что, раз ему удалось сломать Азарова и Януковича, все возможно. (Хотя Азарова он не ломал; Азаров ждет, когда его к Новому году наградят Звездой Героя России, как Кадырова – за выполненную работу).

Сейчас людям очень важно консолидироваться, установить коммуникацию, выработать общее понимание проблемы, поэтому они и собираются на Майдане. Майдан – это извечный украинский способ протеста. Поэтому не думаю, что сейчас будет что-то грандиозное. Но большое количество людей, пройдя через Евромайдан, будет готово к весне к настоящему серьезному выступлению против власти.

Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев:

Уже то неплохо, что мы обсуждаем вопрос Евромайдана и его перспектив. Плохо то, что слишком поздно Евромайдан начал собираться в Украине. Поскольку любой интеграционный выбор и проект – это не выбор президента, премьер-министра или отдельных политиков. Это должен быть выбор общества. Когда есть консенсус в стране по поводу интеграционного выбора, когда решение принимается, исходя из императивов европейского будущего, возвращения в Европу и европейскую семью народов, то на второй план отходит бухгалтерский подсчет, связанный с тем или иным интеграционным объединением: где больше "плюсов" и "минусов", где больше издержек, рисков и бонусов.

Проблема интеграционного выбора в Украине – это проблема отсутствия в обществе интеграционного консенсуса и отсутствие мощного низового давления в пользу европейской интеграции.

Евромайданы должны были состояться в Украине не после того, как власть под давлением конъюнктурных обстоятельств взяла интеграционную паузу. Но лучше поздно, чем никогда. Вряд ли Евромайдан потрясет основы нынешнего политического режима. И вряд ли он заставит власть действовать так, как этого будут желать участники Евромайдана.

Потому что майданы, мирные массовые протестные движения, революции готовятся заранее, что предполагает серьезный и длительный организационный период. А сейчас ни у власти, ни у оппозиции, ни у сторонников евроинтеграции не было "плана Б". Также для того, чтоб Евромайдан превратился в мощное движение, необходимо, чтобы в обществе был консенсус по поводу того, где Украине в долгосрочной и краткосрочной перспективе лучше – в Евросоюзе, Таможенном союзе или вне всяких союзов, продолжая дрейфовать в бурных и мутных водах современной геополитики.

Если нынешний Евромайдан будет разрастаться, то, скорее всего, "антиевромайданы" возникнут из сторонников Таможенного союза, которых в Украине довольно много. Хотя это не большинство, но тоже миллионы людей. По крайней мере, руководство КПУ заявляет, что у них есть 4 миллиона подписей для референдума по вступлению в ТС. Кстати, почему оппозиция не могла параллельно собирать голоса в пользу референдума за ЕС – сегодня это было бы серьезным аргументом.

Майдан девятилетней давности имел уже сформированную организованную структуру, мощную коалицию политических сил, лидеров – Ющенко и Тимошенко, был расколот политический класс и силовой аппарат, была сломана президентская вертикаль. Сегодня нет раскола президентской вертикали, силовики находятся под контролем власти и президента. Государственный аппарат сформирован по принципу личной преданности и лояльности власти тоже под контролем президента. Поэтому вряд ли сегодня силовые структуры, государственные органы находятся в состоянии неопределенности или колеблются. Растерянность власти – это очень важный фактор, который стимулирует людей к протестным митингам и демонстрациям, поскольку они чувствуют слабость власти. И чем больше ощущается слабость власти, тем более массовым становится движение, и уходит чувство страха, и увеличивается давление низовых масс на власть.

Верхи смогут удержать ситуацию под контролем, а, значит, окно возможностей для революционного порыва намного меньше, чем девять лет назад, когда политический режим рассыпался на глазах.

Евромайдан будет и, наверное, будет массовым. Но не настолько массовым, как в 2004 году, не более 50 тысяч - максимум. Это будет майдан демонстрационного типа, майдан граждан, которые связывают свое будущее с Европой, майдан, который должен понимать, что власть взяла интеграционную паузу как минимум до 2015 года для того, чтобы, выиграв президентские выборы, иметь поле для маневра, в том числе, и с РФ, а также продолжить евроинтеграционные маневры. Но заставить сегодня власть действовать по-другому майдан вряд ли способен. Хотя, возможно, это сейчас и не нужно. Нужно, чтобы евроинтеграционная идея вызрела в недрах общества и расширилась по горизонтали. Евромайдан 24 ноября должен положить начало массовому низовому гражданскому движению за европейский выбор Украины, не рассчитывая на то, что результат будет на следующий день или год. Результата можно добиться только за более длительное время, когда и экономически, и политически, и ментально, и идеологически украинское общество будет готово к европейскому образу жизни, а не будет добычей ловких манипуляторов, которые пытаются доказать что в ТС Украине будет лучше, и это залог исторического выживания страны.

Безусловно, есть риск, что за это время Украина окажется в ТС. Но мы вступаем в президентскую кампанию, так почему бы ее не превратить в референдум по евроинтеграции? Скорее всего, так и будет. Так что сейчас Евромайдан может стать формой для поддержки политиков, которые будут не на словах, а на деле преданны европейскому выбору.

Глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко:

Евромайдан может повлиять на ситуацию и действия украинской власти только в одном случае – если на Майдане будет не меньше ста тысяч человек. Иначе он вряд ли на что-то повлияет. Критичным моментом, когда будет понятна дальнейшая судьба этого майдана, станет воскресенье, когда состоится акция оппозиции. Стихийно собралось не так много людей, как ожидалось, или могло бы собраться. Если оппозиции удастся собрать большое количество людей, следующим вопросом будут выдвинутые условия, а также стратегия и тактика действий. Если это будет мощная, масштабная акция, и если она будет пролонгирована, тогда на нее будет реагировать власть. Если же будет несколько десятков тысяч людей, при этом на улицы выведут правоохранителей и организуют контракцию, то, конечно, будет какое-то уличное противостояние, но результата оно не даст.

Мне кажется, что до четверга оппозиция не готовилась к результативной акции. Скорее, это задумывалось как символическая акция в поддержку евроинтеграции, но никакой штурм власти или давление, которое бы дало результат, не планировались. Теперь ситуация изменилась, но успеет ли изменит свою стратегию и тактику оппозиция – сделаем выводы в воскресенье.

Что касается готовности людей выйти на улицу, особенно в регионах – мы видим, что ситуация складывается по-разному. Во Львове вышли несколько тысяч студентов. На Западной Украине более массовая реакция на все это. На Востоке – особой реакции нет, а многие в традиционных регионах влияния Януковича или Партии регионов даже приветствуют этот шаг. Это вписывается в стратегию Януковича на президентских выборах 2015 года – нужно помириться с Россией. Для него также важно снять риски экономического противостояния с РФ. В Киеве массовый мощный майдан пока что не собрался. Но такие майданы, как правило, не возникают стихийно. Первый импульс может быть стихийным, а дальше – вопрос организации.

В данной ситуации возможен разворот в сторону России. Такой вариант прогнозировался, правда, после Вильнюса, а не до. Думаю, что вопрос о Таможенном союзе будет на повестке дня. Путин будет предлагать и вовлекать. Нынешняя сложная социально-экономическая ситуация и отсутствие гарантий реальной экономической помощи со стороны Запада была главной причиной, которая заставила Януковича отказаться от подписания Соглашения об ассоциации (не Тимошенко, а именно этот фактор). Если ситуация будет обостряться, и не будет иного выхода, как получить финансовую помощь, тогда, возможно, и вопрос о вступлении в Таможенный союз появится в повестке дня. Но не сейчас. Пока что Янукович будет пытаться сохранить баланс в отношениях и с Западом, и с Россией. Да, сейчас есть крен в сторону России, но, все-таки, не окончательно. Но дальше финансовый и экономический фактор будет решающим, потому этот вариант не стоит исключать.

Однако возникают и очень большие риски. Если встанет вопрос о вступлении в Таможенный союз, тогда выборы-2015 превратятся в противостояние приверженцев евроинтеграции и интеграции в Таможенный союз. Скажу сразу – это будет очень опасная ситуация: это будет экзамен на единство страны, потому что борьба за президентскую власть будет с противоположными направлениями интеграции. И риски для целостности страны будут более существенными, чем в 2004 году.