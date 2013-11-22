Противники Евромайдана проведут свой митинг в Крыму

В Крыму местная организация Партии регионов проведет митинг в противовес Евромайдану.

Об этом сообщает пресс-служба Крымской республиканской организации Партии регионов.

Акция "За стабильность и процветание. Крымчане за развитие торговых отношений с Российской Федерацией" начнется в 12:00, на площади имени Ленина в Симферополе и .

Отметим, что на это же время и в этом же месте назначено проведение акции "Я выбираю Евросоюз", организаторы которой разослали приглашения всем политическим силам, которые заинтересованы в подписании соглашения об ассоциации с ЕС.

При этом организаторы Евромайдана в Крыму предупредили, что на площади не должно быть партийной символики: только флаги Евросоюза и Украины.

Напомним, как сообщал "Главред", вечером 21 ноября на Майдане Независимости в Киеве собрался митинг против решения Кабмина о приостановке евроинтеграции Украины.

Акция сразу же получила название "Евромайдан".

Стоит отметить, что 22 ноября активисты отмечают девятую годовщину "оранжевой" революции.

Несмотря на дождливую погоду, около сотни участников акции продолжают митинговать на центральной площади столицы.

В то же время Окружной административный суд Киева по обращению КГГА ограничил проведение митингов и запретил установление палаток в центре столицы на период с 22 ноября по 7 января 2014 года.