Евромайдан в Киеве собрал тысячу протестующих

Несмотря на сильный дождь в Киеве, на Евромайдан продолжают собираться протестующие - сейчас там находится более тысячи челове.
Количество участников Евромайдана в Киеве продолжает увеличиваться – по состоянию на 17:30 там находилось около тысячи человек.
Об этом сообщает УНИАН.
Несмотря на сильный дождь в Киеве, люди продолжают подходить на Майдан Независимости.
Тем временем, коммунальные службы завершили монтаж восьми деревянных домиков, установленных к новогодним праздникам на главной площади столицы.
Интересно, что эти домики сразу оцепили сотрудники милиции – в касках и бронежилетах.
Напомним, как сообщал "Главред", вечером 21 ноября на Майдане Независимости в Киеве собрался митинг против решения Кабмина о приостановке евроинтеграции Украины.
Акция сразу же получила название "Евромайдан".