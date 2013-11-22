Евромайдан в Киеве собрал тысячу протестующих

Количество участников Евромайдана в Киеве продолжает увеличиваться – по состоянию на 17:30 там находилось около тысячи человек.

Об этом сообщает УНИАН.

Несмотря на сильный дождь в Киеве, люди продолжают подходить на Майдан Независимости.

Тем временем, коммунальные службы завершили монтаж восьми деревянных домиков, установленных к новогодним праздникам на главной площади столицы.

Интересно, что эти домики сразу оцепили сотрудники милиции – в касках и бронежилетах.

Напомним, как сообщал "Главред", вечером 21 ноября на Майдане Независимости в Киеве собрался митинг против решения Кабмина о приостановке евроинтеграции Украины.

Акция сразу же получила название "Евромайдан".