Кравчук: Россия душила и продолжает душить Украину

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал о своем опыте отношений с Россией и заверил, что не помнит случая, чтобы Кремль выполнял свои обязательства.

Об этом он заявил в интервью "5 каналу".

"Я с Россией работал много раз. Я не помню, чтобы Россия когда-то выполняла свои обязательства. Она душила Украину и продолжает душить", - сказал Кравчук.

Напомним, как сообщал "Главред", 21 ноября Кабмин приостановил процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Также правительство заявило о необходимости восстановить прежние объемы торговли с Россией.